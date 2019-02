“Roekeloze chauffeur” krijgt 12 maanden rijverbod Onoplettende twintiger veroorzaakte dodelijk ongeluk met fietser Kim Aerts

27 februari 2019

17u08 0 Aarschot Een twintiger uit Averbode heeft een rijverbod van 10 maanden opgelegd gekregen voor een dodelijk ongeval. In de zomer van 2016 maaide hij aan te hoge snelheid een overstekende fietser van de weg op de Liersesteenweg in Aarschot. “Roekeloos en nonchalant”, oordeelde de rechter.

Glenn V.O. reed op 18 augustus 2016 met zijn Volkswagen Jetta op de Liersesteenweg in de richting van Aarschot. Hij reed in een sliert van auto’s die een maaidorser volgden. V.O. nam snelheid en stak minstens vier auto’s in de file voorbij. Een korpschef uit de buurt zag het allemaal gebeuren en verklaarde achteraf dat het om vijf auto’s ging. Dat werd eveneens bevestigd door een andere getuige. De twintiger hield het zelf op twee.

Na het inhaalmanoeuvre zette V.O. zijn weg verder. Maar even later merkte hij de overstekende Rudy Vanrompaey (69) op zijn elektrische fiets niet op. In plaats van rechtdoor te rijden, week de twintiger zonder remmen uit naar links en tikte zo de zestiger aan. Die werd tegen de grond en een paal aan een bushokje gekatapulteerd. Een verpleegster die toevallig passeerde, kon enkel nog maar de dood van de fietser vaststellen.

Een verkeersdeskundige concludeerde dat de jongeman minstens 90 kilometer per uur reed, daar waar maar 70 is toegelaten. “Zelfs bij zijn hoge snelheid had hij de fietser niet geraakt indien hij krachtig had afgeremd en gewoon rechtdoor was blijven rijden”, was een ander besluit van de deskundige. Luttele minuten voor het ongeval stuurde V.O. nog een sms vanop zijn iPhone. Maar hij ontkende altijd dat hij zijn gsm manipuleerde achter het stuur net voor het ongeluk. “Beklaagde was gewoon onvoldoende alert, en schrok pas op van de overstekende fietser toen hij al tot een afstand van 40 meter genaderd was”, aldus de rechter.

Cannabis

Die besloot dat de toen 20-jarige bestuurder “roekeloos en nonchalant” rijgedrag aan de dag legde. Temeer omdat V.O. twee maanden na het ongeluk onder invloed van cannabis achter het stuur werd betrapt in Messelbroek. Naar eigen zeggen was dat zijn manier om de catastrofe te verwerken. De rechter veroordeelde de twintiger tot een rijverbod van 10 maanden effectief en een celstraf van zes maanden met uitstel voor het dodelijk ongeval. Voor het rijden onder invloed van cannabis kreeg hij een rijverbod van twee maanden opgelegd. In totaal moet hij een boete van 2.700 euro waarvan 600 euro met uitstel. De schadevergoeding voor de nabestaanden loopt op tot circa 60.000 euro. V.O. moet ook opnieuw slagen voor de medische en psychologische proeven van het rijexamen. Hij heeft dertig dagen tijd om in beroep te gaan.