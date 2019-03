“Richt voormalig postgebouw in als veilige fietsenstalling” Fietsersbond roept bestuur op om alle mobiliteit aan station te bekijken

Geert Mertens

29 maart 2019

22u45

De Fietsersbond wil dat het leegstaande Postgebouw aan het station wordt ingericht als diefstalveilige fietsenstalling. De bond vindt het niet kunnen dat er maandag 1 april wordt samengezeten in het kader van het betalend parkeren op de autoparking maar dat de fietsers in de kou blijven staan. Heel wat fietsers willen immers niet met een dure elektrische fiets naar het station komen uit vrees dat deze gestolen wordt. De bond wil dat niet enkel koning auto aandacht krijgt.

“We zijn ten zeerste teleurgesteld dat blijkbaar één maatregel, welke louter de autogebruiker treft, het stadsbestuur ertoe kan aanzet dit initiatief te nemen”, aldus Bart Janssens van de Fietsersbond. “Mobiliteit is immers complexer dan een auto gratis laten parkeren op een plaats. Verkeerde of ondoordachte besluiten vormen een sterke hypotheek op de ontwikkeling van onze stad en zijn bereikbaarheid.”

Aarschot heeft met zijn station en de verbindingen naar Leuven, Brussel, Hasselt en Antwerpen een sterke troef. “De beschikbare ruimte in de omgeving van het station is echter beperkt en vraagt om een optimaal gebruik”, klinkt het. “En dan is het invoeren van parkeertarieven niet meer dan een logisch gevolg. Op andere plaatsen in Vlaanderen is betalend parkeren aan het station al lang ingevoerd en aanvaard. In Aarschot blijkbaar een bijzonder heet hangijzer. Het aantal auto’s is de laatste decennia toegenomen, van 2 naar 6 miljoen.”

De Fietsersbond organiseerde een applausactie aan het station. “We hebben mensen ontmoet die een dure elektrische fiets kochten om hun verplaatsing te maken. Ook die mensen zitten met duidelijke verzuchtingen voor een degelijke en diefstalveilige fietsenstalling en dreigen door alle heisa die er is ontstaan door de parkeertarieven voor autogebruikers, gewoon genegeerd te worden. Aan de bewaakte fietsenstalling zijn de wachttijden opgelopen en is de inrichting van de huidige fietsenstalling ontoereikend.”

De Fietsersbond vraagt daarom om het leegstaande postgebouw een nieuwe bestemming te geven. “Ook initiatieven zoals car-sharing en carpooling zijn nodig.”