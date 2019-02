“Reglement parking was al gecommuniceerd voor we het goedgekeurd hadden” Oppositie niet gelukkig met gang van zaken rond tarieven stationsparking Geert Mertens

22 februari 2019

Oppositiepartijen Groen, CD&V en Vlaams Belang vinden het niet kunnen dat de gemeenteraad voor een voldongen feit werd gesteld. “’We werden vrijdagavond in allerijl bij elkaar geroepen om het nieuwe reglement goed te keuren voor het gebruik van de Aarschotse parking maar ‘s middags konden we alles al lezen op de nieuwswebsites”, aldus Betty Kiesekoms (Groen). Die laatste partij vindt dat de fietser in heel het verhaal vergeten wordt.

Alle pendelaars, die in de zone 3200, 3201 of 3202 wonen, kunnen vanaf 18 maart genieten van een gunsttarief om te parkeren aan het station. Dat heeft het stadsbestuur onderhandeld met de NMBS. Geen 362,30 euro maar wel 241,53 euro om een jaar lang te mogen parkeren aan het station. De korting wordt meteen verrekend aan de kassa na inlezen van de identiteitskaart. Elke inwoner kan maar aanspraak maken op één abonnement.

“Bovendien hebben we kunnen bekomen dat de parking van 19 tot 7 uur gratis kan gebruikt worden”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Net als in de weekends en op feestdagen. Enkel met festivals, zoals Rock Werchter, zal de parking betalend blijven.”

Om het voor de fietsers veiliger te maken, gaan er ook twee paden rechtstreeks van de Nieuwlandlaan doorgetrokken worden naar de achterzijde van het station. “Het is niet de bedoeling dat de fietsers moeten slalommen tussen de slagbomen zoals nu het geval is”, klinkt het. “De Demerstraat wordt ook een fietsstraat.” Fietsers mogen wel niet meer, om veiligheidsredenen, langs de ‘parking Carrefour’ rijden.

Groen Aarschot vraagt om meteen werk te maken van een aangepaste infrastructuur waardoor fietsers gemakkelijk, snel en veilig de fietsenstallingen kunnen bereiken. Ook fietsers die via de Leuvensesteenweg komen en dan niet meer de kortste weg naar de fietsenstalling aan de voorkant kunnen nemen.

“Ook wij willen meer mensen met de fiets naar het station krijgen en we beseffen dat niet alle infrastructuur momenteel optimaal is", aldus Rutten. “Het tegengaan van fietsendiefstallen staat hoog op de agenda. Mensen moeten hun fiets veilig kunnen achterlaten. Op dit moment zijn er ook geen elektrische laadpalen voor fietsers voorzien. Daar moet ook verandering in komen. Ter hoogte van Cristal Monopole voorziet de NMBS in de toekomst laadpalen.”

De nieuwe reglementen gaan op 18 maart in. “De reden waarom we de gemeenteraad zo snel wilden bijeenroepen is omdat we niet konden wachten tot 15 maart om het reglement te stemmen”, aldus Rutten. “Aangezien de NMBS vrijdag al wilde communiceren, konden we niet langer wachten en moesten we het bericht van de voordeeltarieven voor Aarschottenaars de wereld insturen.”