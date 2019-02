“Prille plannen voor nieuw asiel” Nood aan nieuw project dringt zich op na verdwijnen asielen Geert Mertens

24 februari 2019

15u39 0

Krijgt Aarschot binnenkort opnieuw een dierenasiel? Het stadsbestuur zegt dat er momenteel onderhandeld wordt over een nieuw project. Een gloednieuw asiel zou geen overbodige luxe zijn voor de regio. Eind 2017 sloot Animalibus van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming (VVDB) de deuren. Eind maart stopt ook dierenbescherming De Schakel uit Tielt-Winge met haar werking.

Het dreigt een probleem te worden: gemeenten die voor de opvang van hun dieren geen geschikte locatie weten te vinden. De asielen sluiten stuk voor stuk de deuren. Eind vorig jaar besloot Willy Desmedt van De Schakel al zijn werkingsgebied drastisch in te krimpen waardoor de gemeente Begijnendijk in allerijl naar een andere locatie moest uitkijken. Dat werd De Zorghoeve in Leefdaal.

Ook de stad Aarschot werkt hiermee samen maar evalueert deze samenwerking constant. De Zorghoeve is immers geen onbeschreven blad. Eind vorige maand kwam het asiel, dat recent overgenomen werd, in opspraak. Enkele dierenorganisaties trokken aan de alarmbel over de leefsituatie van de dieren. Ondertussen raakte bekend dat De Schakel op 31 maart definitief de deuren sluit. Het asiel van Tienen dreigt daardoor overspoeld te worden met dieren.

Daarom dat er achter de schermen druk wordt gesproken over een nieuw project. “Met een aantal partners, die vroeger bij het Aarschotse asiel betrokken waren, wordt momenteel onderhandeld over een nieuw project”, zegt schepen van Dierenwelzijn Isabelle Dehond (Open Vld) van Aarschot. “Veel meer kan ik momenteel nog niet zeggen. Het project zit nog in een prille fase.”

Ook Inge Pauwels van de Toscanzahoeve in Langdorp bevestigt dat een nieuw asiel erg nodig is. “Maar als er iets wordt opgericht, moet het wel meteen een goed asiel zijn waar alles in orde is”, zegt ze.

Donald Stevens van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming (VVDB) droomt ook van een doorstart op de vroegere locatie. “We hebben een stuk grond kunnen verkopen voor het tankstation maar het was de bedoeling dat, met deze opbrengst, er een heel nieuw asiel kon gebouwd worden”, zegt hij.

“Waarom het niet lukt? Omdat we mensen nodig hebben die het asiel willen runnen. Daar knelt het schoentje. De grond ligt er nog steeds.”

Het grootst probleem is geld. “Eigenlijk zouden alle gemeenten hun steentje moeten bijdragen voor een nieuw gemeenschappelijk asiel en niet enkel de gemeente op wiens grondgebied het gevestigd is”, horen we.