"Pop-up om muzikale droom te verwezenlijken" BEGIN 2019 MOET DEBUUTPLAAT 'THE MERICAN DREAM' AF ZIJN GEERT MERTENS

04 augustus 2018

02u42 0 Aarschot Om zijn muzikale droom te verwezenlijken, opende de Aarschotse slaapkamerproducer Andy 'The Merican Dream' Vilters zopas een pop-updiner - en evenementenbar in de Boogaardenstraat. Hij koppelde er meteen ook een eigen T-shirtlijn aan. "Ik heb al enkele nummers klaar maar begin 2019 moet ik ze ook echt kunnen afwerken in een studio", zegt hij.

Al een aantal jaar maakt hij op zijn kamer demo's. "Zonder verwachtingen stuurde ik deze naar Humo's Rock Rally", vertelt hij. "Ik raakte niet in de selectie maar mijn bandnaam werd wel opgepikt als 'de beste van allemaal'. Nu, het waren toen nog geen volwaardige songs. Dat gaf me de stimulans om verder te doen. Ondertussen werd ik ook geselecteerd voor Lokale Helden in Aarschot en mocht ik hier optreden. Op dat concert kreeg ik niets dan goede reacties."





Muziek maken kost geld, veel geld. "Zoveel dat ik op zoek ging naar een alternatief om geld bij elkaar te brengen", voegt hij eraan toe. In een pand, tussen het oud-stadhuis en Ingelberts, opende hij daarom de pop-up 'The Merican Dream'. "Het is een Amerikaans geïnspireerd vegetarisch restaurant geworden", gaat hij verder. "Ik bied hamburgers en hot dogs aan. Op zondag is er ook een ontbijt met Amerikaanse pannenkoeken. Daarnaast worden hier ook Amerikaanse films gedraaid en wordt er live-muziek gespeeld."





Kledinglijn

Hij lanceerde ook een eigen kledinglijn. "Ik heb maar twee verschillende T-shirts maar ik koos wel voor goede kwaliteit. Geen 'Made in China' maar T-shirts die jaren meegaan. Voor de baseballpet liet ik me inspireren door Donald Trump. In plaats van 'Make America Great Again' staat er 'Make Dreams Great Again' op. Ja, ik heb even overwogen om ze te gaan overhandigen toen hij in het land was maar toen bedacht ik me dat Trump toch niet staat voor wat wij willen zijn. Wij zijn voor gelijke rechten!"





Andy gaat alle muziek solo maken maar het is wel de bedoeling om met een heuse liveband op het podium te gaan staan.





"Dat komt de dynamiek ten goede", lacht hij. "De muziek doet heel wat mensen denken aan Goose maar eigenlijk zitten er zowat alle invloeden, die ik tof vind, in verwerkt. De muziek doet heel eighties aan met seventies-gitaren. In het najaar wil ik de winst van de zaak investeren in de opnames. Hoeveel ik kan spenderen, hangt af van wat er binnenkomt."





Voor meer informatie kan je terecht op zijn facebook- of instagram. themericandream. Demotracks zijn terug te vinden op soundcloud. De zaak is nog, tot en met zondag 2 september, elke donderdag tot zondag geopend.