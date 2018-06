"Plots stond hele wijk blank" SITUATIE DOET DENKEN AAN OVERLAST VAN 20 JAAR GELEDEN VANESSA DEKEYZER

04 juni 2018

02u30 0 Aarschot De stad Diest leek te ontsnappen aan wateroverlast na de hevige regenval van vrijdag, maar net die nacht trad de Begijnenbeek buiten haar oevers. De straten in de wijk Poels kwamen in een mum van tijd onder water te staan, net als heel wat kelders en garages.

Waar nu de meeste woningen konden gevrijwaard blijven, was dat wel anders in 1998, toen het water tot één meter hoog in de huizen stond. En dat zijn de bewoners van de wijk nog niet vergeten. "Er was meteen paniek in de wijk", zegt Dirk Goelen, wiens ouders in de wijk wonen. "Mijn vader en moeder zagen de film van twintig jaar geleden helemaal terugkomen. Toen was er zeker een meter water in de woningen en werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd." Dat herinnert Kenny Puytseys zich ook niet heel goed. "Alles was naar de vaantjes toen. Dat wil je geen tweede keer meemaken!"





De stad Diest nam meteen maatregelen, zoals de aanleg van een wachtbekken. "Sinds 1998 zijn we daardoor gespaard gebleven van wateroverlast", gaat Kenny verder. "Het water in de Begijnenbeek flirtte nog wel verschillende keren met het alarmpeil, maar daar bleef het bij." Ook vrijdag dacht iedereen dat Diest ontsnapte aan wateroverlast, maar dat was te vroeg victorie gekraaid. "We werden door onze buren wakker gebeld en toen we uit het raam keken, zagen we onze wagens in het stijgende water staan. We hebben ze meteen in veiligheid gezet", zeggen Kenny en Viviane.





Grote solidariteit

In de appartementsgebouwen liepen de auto's in de garage vol met water. Ook de wagen van Melina Veekmans overleefde de zondvloed niet. "Ik heb de brandweer nog gevraagd om de garage open te breken, maar die had geen gerief bij om dat te doen. Ik moest dus machteloos toekijken hoe mijn auto onder water liep." Troost en hulp vonden de buren wel bij elkaar. "Iedereen is bijzonder solidair geweest", zegt Kenny. "Zo waren er veel mensen met vakantie. Gelukkig hadden we sleutels van deze woningen zodat deze mensen niet naar een puinhoop moeten terugkeren."





Hoe?

De grote vraag bij de bewoners is uiteraard: hoe is dit kunnen gebeuren? "Ik vernam dat de sluizen dicht waren in Diest. Die hadden moeten open staan maar met de Demer die nu terug openlijk in de stad loopt, vreesde men dat stad onder water zou komen te staan", aldus Melina. "De openlegging van de Demer heeft nu net voor een extra buffer gezorgd, zodat het debiet van de Begijnenbeek kon zakken. We kunnen verschillende scenario's bedenken voor dit voorval, maar het komt er gewoon op neer dat de massa water van de voorbije dagen uit de hoger gelegen gebieden, zoals Rillaar, vertraagd richting Diest is afgezakt. De Begijnendijk kon dit nooit trekken. Heel België staat onder water. Diest is geen uitzondering."





Erkennen als ramp

Het afgelopen weekend werd er ook nog heel wat opgeruimd in andere delen van het Hageland. Zo liepen verschillende woningen in Rillaar vrijdagavond laat nog onder water, waarop de stad Aarschot een tijdje het gemeentelijk rampenplan afkondigde. Onder meer aan de Tieltseweg, Oudenbos, Ebdries en Heiken in Rillaar kwamen enkele woningen onder water te staan. "De 1.200 zandzakken die standaard in voorraad liggen in Aarschot, volstonden niet", zegt burgemeester André Peeters.





"Alle zandzakvoorraden binnen de Hulpverleningszone Oost werden aangesproken en verdeeld door de brandweer. Het stadsbestuur zal een aanvraag indienen bij de hogere overheid om de wateroverlast als ramp te laten erkennen. We zullen ook de mogelijkheid onderzoeken om een extra huisvuilophaling te organiseren voor de getroffen woningen."