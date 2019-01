“Pendelaars zoeken alternatieven” Eind februari wordt parking station betalend, gesprekken met stadsbestuur lopen Geert Mertens

22 januari 2019

Over goed een maand wil de NMBS betalend parkeren invoeren op de stationsparkings aan de achterzijde en in de richting van de Carrefour in Aarschot. Normaal was dit eind november al het geval maar het nieuwe stadsbestuur trok, vanwege de hoge tarieven, aan de alarmbel én kon de invoeringsdatum verplaatsen. Ondertussen is er nog geen duidelijkheid. “De gesprekken lopen maar nog geen nieuws”, aldus toekomstig burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). Sommige pendelaars kijken alvast uit naar alternatieven.

“Als de tarieven daadwerkelijk worden behouden, wijk ik uit naar het station van Langdorp”, zegt een pendelaar die anoniem wenst te blijven. “Daar blijft de parking tenminste wel gratis. Hopelijk komt het goed uit met de aansluitingen van de trein richting Brussel. 360 euro betalen om te mogen parkeren aan het station, is van het goede teveel. Daarvoor kan ik enkele keren uitgebreid op restaurant gaan eten.”

Ondertussen is er nog geen duidelijkheid. “Timing is sowieso pas eind februari”, voegt Rutten eraan toe. Op de website van de stad worden ondertussen nog steeds de tarieven gecommuniceerd die door de NMBS werden aangekondigd, namelijk 1,17 euro per uur voor treinreizigers en 1,70 euro per uur voor niet-treinreizigers. Wie een dag wil parkeren moet 7 euro ophoesten. Voor niet-treinreizigers geldt een tarief van 16,97 euro. Een parkeerkaart voor een maand kost 34,70 euro en een jaarabonnement 362,30 euro.

Ondertussen gonst het van de geruchten als zou de stad een deel van de parking willen overkopen en gratis houden voor de pendelaars. Het badge- en ticketsysteem, dat werd geïnstalleerd, lijkt ondertussen op elk moment van start te kunnen gaan. De barelen staan voorlopig nog open. “Hopelijk worden we tijdig op de hoogte gebracht en staan we niet opeens voor een voldongen feit.”

Met de invoering van het betalend parkeren wil de NMBS de pendelaars een plaatsje aan het station verzekeren. Op dit moment is het station van Aarschot slachtoffer van het eigen succes. Het aantal gebruikers is de laatste jaren verdriedubbeld. Er werd een nieuwe, ruime parking aan de achterzijde van het station aangelegd van 1.200 parkeerplaatsen maar die staat vaak al om 9 uur volledig vol. Daardoor wordt er volop wild geparkeerd op de toegangsweg en langs de Nieuwlandlaan. Op korte termijn moet er duidelijkheid komen.