"Parkeervlucht naar omliggende stations merkbaar" Sinds invoering betalend parkeren in Aarschot zoeken veel pendelaars alternatief

06 april 2019

16u50 0

Sinds het betalend parkeren op maandag 18 maart aan het station van Aarschot werd ingevoerd, is de parkeerdruk aan de kleinere stations in de buurt enorm toegenomen. Op sommige plaatsen, zoals in Begijnendijk en Wezemaal, is zelfs op bepaalde momenten van de dag geen plaats meer te vinden. Het stadsbestuur van Aarschot zat samen met de omliggende gemeenten en wil, samen met de NMBS, rond de tafel zitten.

Met de invoering van het betalend parkeren wil de NMBS pendelaars aan het station van Aarschot plaats garanderen. De voorbije maanden was er dikwijls om negen uur geen vrij plaatsje meer te bespeuren. Het station is eigenlijk slachtoffer van het eigen succes. Op tien jaar tijd is het aantal reizigers in Aarschot verdriedubbeld.

“We merken inderdaad een parkeervlucht naar de omliggende stations”, zeggen burgemeesters Manu Claes (CD&V) van Scherpenheuvel-Zichem én burgemeester Bert Ceulemans (Samen) van Begijnendijk. Ook van de stations Langdorp en Wezemaal wordt meer en meer gebruik gemaakt.

“We hebben er destijds hard voor gestreden om zowel de stations van Zichem als Testelt open te houden”, aldus Claes. “De loketten zijn verdwenen maar de parking is de voorbije jaren wel uitgebreid. Tot nu toe was dit altijd voldoende. Ik merk ook dat er de laatste weken meer wagens staan.”

Op sommige momenten staan deze zelfs tot helemaal achteraan geparkeerd. “Dat is in het verleden nog niet vaak gebeurd”, voegt hij eraan toe. “Dagelijks maken zo’n 300 reizigers gebruik van onze stations. Dat zijn vaak ook mensen uit de zuiderkempen. Nu, de mensen zijn welkom en we hopen dat het aantal parkeerplaatsen voldoende blijft.”

“Je ziet sowieso dat er een toename is aan het station”, zegt burgemeester Bert Ceulemans (Samen). “Door het feit dat we geen telling vooraf gedaan hebben, weten we niet precies hoeveel mensen extra van het station Begijnendijk gebruik maken.”

Sommige gemeenten zijn er niet over te spreken dat de stad Aarschot een voordeeltarief onderhandelde voor de eigen inwoners. Inwoners moeten 33% minder betalen voor een jaarabonnement. Om alles uit te klaren, zat de stad Aarschot met onder meer Tielt-Winge, Hulshout en Begijnendijk samen.

“Het is wel duidelijk dat er geen rekening gehouden is met een sociaal tarief”, aldus Ceulemans. “Tijdens het onderhoud met Aarschot is naar voor gekomen dat we vooral eens moeten samenzitten met de NMBS. Voor veel mensen betekent het een enorme hap uit het budget. Daar moeten we iets aan kunnen doen.”

Ondertussen morren de pendelaars. “Ze promoten het openbaar vervoer maar met de parkeer- en ticketkosten ben je bijna goedkoper af met de auto”, klinkt het.