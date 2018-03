"Opvang voor vijf honden in Toscanzahoeve" DANKZIJ INGE PAUWELS OPNIEUW HONDENASIEL IN GROOT-AARSCHOT GEERT MERTENS

30 maart 2018

02u44 0 Aarschot De Toscanzahoeve van dierengedragstherapeute Inge Pauwels uit Langdorp neemt vijf hokken in gebruik voor dringende opvang van honden. Sinds het dierenasiel Animalibus de deuren sloot, is er op het grondgebied van Groot-Aarschot geen opvang meer voor honden. Daar komt nu verandering in.

"We hebben in ons dierengedragscentrum aan de Milisstichel voortaan vijf hokken ter beschikking voor opvang van honden", zegt Inge. "Vier gewone hokken en één groter waar een hond even in quarantaine kan geplaatst worden of waar een paar chihuahua's kunnen opgevangen worden. Voor mij is het een droom om viervoeters in een moeilijke situatie te kunnen helpen. Ik krijg vaak telefoon van mensen met de mededeling: als je onze hond nu niet komt halen, dan geven we hem een spuitje. Ze laten het dier vaak nog liever sterven dan hem naar een asiel te brengen. Mensen hebben soms rare kronkels. Als ik dat hoor, breekt mijn hart. Vaak gaat het nog maar om een puppy."





Voortaan kan Inge dus te hulp schieten. "Als bewuste onderneemster wil ik iets terugdoen voor de maatschappij", voegt ze eraan toe. "Ik verdien mijn geld met de dierenwereld. Ik vind het niet meer dan logisch dat ik iets terugdoe. Op deze manier kan ik ook de nood aan een dierenopvang in Aarschot wat wegnemen. Oké, het zijn misschien maar vijf honden maar die kan ik wel alle zorgen geven die ze nodig hebben. We hebben hier ook een hondenzwembad ter beschikking en er is een trimsalon."





Beter 5 goed, dan 30 half

Haar oorspronkelijke plan was om echt een dierenopvang te realiseren in Aarschot, maar dat bleek financieel niet haalbaar. "Ik heb er nachten van wakker gelegen maar ik kan beter vijf honden goed helpen, dan dertig half. We konden een subsidie van 6.000 euro krijgen van de stad Aarschot, maar dan moesten we werkelijk alle dieren opvangen", zucht ze. "Ook ezels, koeien, paarden, geiten, schapen... Kortom, alle mogelijke dieren. Hoe graag ik het ook zou willen, daar heb ik geen plaats voor. De stad wilde zelf geen locatie ter beschikking stellen en de plaats van het vroegere dierenasiel, aan de Herseltsesteenweg, was ook geen optie."





Ondertussen heeft Aarschot een overeenkomst gesloten met het dierenasiel van Leefdaal. "Daar is meer ruimte", zegt ze. "Ook voor grotere dieren maar voortaan kan ik dus vijf viervoeters hier in huis helpen."





Gisteren werden de hokken in gebruik genomen. "Op de eerste verdieping wil ik in de nabije toekomst een kattenruimte realiseren. Wellicht ook voor een handvol dieren." Hiervoor zoekt Inge nog sponsors. Wie wil steunen, kan contact opnemen met Inge. Voor meer info: www.toscanzahoeve.be