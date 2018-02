"Op café noemen ze mij nu een BV" WITLOOFBOER JAAK CYPERS (70) IS STER VAN PROGRAMMA 'DNA NYS' GEERT MERTENS

03 februari 2018

02u57 0 Aarschot "Ik ben Jaak Cypers, witloofboer uit Gelrode." De afgelopen weken ontpopte de 70-jarige Jaak zich tot de ster van het programma 'DNA Nys' op één. Tussen de fragmenten door blikt de hevige Nys-supporter terug op de gloriedagen van papa Sven én droomt hij luidop van de toekomstige carrière van zoon Thibau. "Mijn grootste droom? Thibau wereldkampioen veldrijden zien worden bij de profs. Als ik dat nog mag meemaken!"

"Hoe de makers bij mij terechtgekomen zijn? Ik was witloof aan het lossen voor mijn zoon, die een witloofboerderij heeft, toen ik een stort zag liggen met kapotte tv's en ander afval", vertelt hij. "Opeens zag ik een busje. Ik dacht dat het de sluikstorters waren en ging eropaf. Plots haalden ze een driepikkel en camera boven en begonnen ze een renner te filmen die in aantocht was. Het was Sven. Ik heb hem toen 'goeiedag' gezegd. De regisseur (Jan Vandermotte, red.) vroeg mij of ik Sven kende. Ik heb geantwoord dat ik hem al ken van toen hij een kleuter was, dat ik altijd voor hem gesupporterd heb. 'Ben je hier binnen een half uur nog', vroegen ze. En inderdaad, een half uur later stonden ze er terug. De rest is geschiedenis."





BV op café

Gelrode kende Jaak al langer, maar ondertussen kent heel het land hem. "Als ik nu het café binnenstap, zeggen ze: de BV is daar", lacht hij. "Mensen van Zonhoven tot Brugge spreken me aan omdat ze me in 'DNA Nys' hebben gezien. Als ik ergens naar de koers ga, zie je de mensen naar elkaar kijken als ik voorbijwandel. 'Is hij het nu?', vragen ze dan aan elkaar. Daarna komen ze op me af. De 'televisieman' noemen ze me. Ik wist niet dat het zo'n impact zou hebben. Iedereen kent me nu." Toch wou Jaak bij de voorstelling van de film niet op het podium staan. "Neen", lacht hij. "Daar heb ik voor bedankt, ik vond niet dat ik daar moest staan. Ja, ik ben jaren supporter geweest, maar ik liet Sven altijd doen. Ik ging niet kamperen voor zijn caravan zoals sommige anderen. Sven moest zich concentreren op de wedstrijd. Ik zou mij niet goed voelen als ik hem uit zijn concentratie bracht."





Ondertussen supportert hij volop voor de jonge Nys. "Ja, ik ga naar zoveel mogelijk wedstrijden kijken", voegt hij eraan toe.





Niet spannend meer

"Hij rijdt nog redelijk vroeg: om 10 uur. Dan ben ik in de loop van de namiddag thuis om de profs op televisie aan het werk te zien. Spannend is het toch niet meer: Van der Poel wint altijd. Ja, dat was vroeger met Sven Nys ook het geval, maar dat was toch anders. Voor hem supporterde ik."





Groter dan Sven ziet Jaak Thibau niet worden. "Er is maar één Sven Nys", gaat hij verder. "Zijn palmares is indrukwekkend. Daar kan niemand aan tippen. Gelukkig trekt Thibau zich van al die druk niets aan. Ja, ik zie hem nog wel vaak koersen winnen. Voor ik sterf, zal ik hem graag nog wereldkampioen bij de profs zien worden. Dat is mijn grote droom. Dan leggen we een bus in om voor hem te gaan supporteren."