"Onze volkscafés waren het sociale cement" FAMILIEGESCHIEDENIS VAN HENRI 'DE GROVE' VAN CALSTER IN KAART GEBRACHT GEERT MERTENS

24 maart 2018

02u27 0 Aarschot Café 't Vervolg aan de Langestraat in Rillaar is het laatste café in de regio dat nog in handen is van nazaten van Henri 'De Grove' Van Calster. De familie kleurde de voorbije eeuw het sociale leven in Rillaar. Op een gegeven moment waren er niet minder dan 28 cafés, winkels en verenigingen in handen van de familie. Familielid Daniël Van Steyvoort bracht zopas de familiegeschiedenis in kaart.

"Het moet dit jaar 120 jaar geleden zijn dat 'De Grove' een café opende aan het Schalieplein in Rillaar, waar tot voor kort café 'Bij Conny' was gevestigd", weet Daniël. Dat café sloot onlangs de deuren wegens gebrek aan opvolging.





Het café van 'De Grove' was niet het eerste binnen de familie. "De ouders van Henri hadden jaren voordien al café 'In de Leeuwerik' in de Hompelstraat uitgebaat. Toch zien we 'De Grove' als de stamvader omdat hij zo gekend was. In totaal kregen hij en zijn vrouw Leonie Cuypers elf kinderen. Die zorgden op hun beurt voor 44 kleinkinderen. Eén van die kleinkinderen, Cindy Van Calster, baat vandaag samen met haar man Stijn Vancauwenbergh café 't Vervolg uit."





Bekende familieleden

De familie kende ook heel wat vedetten binnen de eigen rangen. "Op dit moment is zanger Davy Gilles (van de Romeo's, red.) ongetwijfeld het bekendste voorbeeld maar ook Cliff Vranken van Krapoel In Axe (K.I.A.) is een familielid. Net als de overleden zangers Franky en Joe Dee. Ook op andere gebieden scoorden familieleden: Cynthia, de dochter van Conny, is op dit moment een bekende stripteaseuse, slangenvrouw en vuurspuwster. Zij maakt nu het mooie weer aan de Belgische kust."





Er zijn ook enkele sportvedetten. "Wie kent profwielrenner Guido en liefhebber Stefaan Van Calster niet meer", voegt Daniël eraan toe. Die eerste won in zijn carrière etappes in de Dauphiné Libéré, Ronde van het Baskenland, Ronde van Spanje en Ronde van Zwitserland.





Die link met sport is er vandaag de dag nog altijd. Guido is ondertussen de vaste motorman van de VRT en familielid Francis De Rouck is zelfs délégué van de Wielerbond. "Ook vandaag is de familie nog altijd sportminded", zegt Stijn Van Cauwenbergh. "In het café hangen niet minder dan zes schermen. Als er een voetbal- of wielerwedstrijd plaatsvindt, wordt ze gegarandeerd gevolgd. Heel wat sportverenigingen uit de buurt hebben hier ook hun thuisbasis."





"Café 't Vervolg is het laatste volkscafé dat in familiehanden is, maar de traditie is nog niet ten einde", lachen Daniël, Cindy en haar moeder Christiane. "Het café bestaat nu zo'n zeven jaar, maar aan stoppen wordt niet gedacht. Mocht dat gebeuren, dan zou dat een ramp zijn voor het verenigingsleven", voegt Daniël eraan toe.