"Onze handelskern moet sterker" Nieuwe leegstandscijfers niet mals voor Tienen en Diest 23 juni 2018

02u48 0 Aarschot De provincie maakte zopas nieuwe cijfers over de detailhandel in Vlaams-Brabant bekend. Daarin staan ook de meest recente leegstandscijfers vermeld. Tienen en Diest spannen de kroon met respectievelijk 11,3 en 11,5 procent. Aarschot doet het beter met 8,6 procent.

Tiens schepen van Handel Wim Bergé (CD&V), meent dat het stadsbestuur moet handelen. "Het afbakenen van een kleinere maar duidelijkere handelskern is een belangrijk en ingrijpend proces dat volop aan de gang is. De bedoeling is om op relatief korte tijd met een voorstel in dialoog te gaan met de handelaarsvereniging Kwixx en Unizo. Eens de handelskern afgebakend is, kunnen we concrete maatregelen nemen om bijvoorbeeld het vestigen van handelszaken in een bepaalde zone van de stad aantrekkelijk te maken. Daarnaast werken we met de handelaarsvereniging verder aan concrete maatregelen die van Tienen een aangename shoppingstad maken. Op de gemeenteraad van volgende week donderdag staat bijvoorbeeld het voorstel om iedere eerste vrijdag van de maand het parkeren in onze stad gratis te maken vanaf 15 uur. Samen met Kwixx wordt een belevingsvoorstel uitgewerkt om op die vrijdagen Tienen als shoppingsstad extra in de kijker te zetten."





Openingsuren verlaten

Ook in Diest gaat men tot actie over. "Leegstand kunnen we enkel tegengaan door de handelskern te versterken", reageert schepen van Middenstand Erwin Jennes (DDS). "Ik denk aan concrete maatregelen, zoals de openingsuren verlaten van 10 uur naar de middag. Op dat moment loopt in de binnenstad het meeste volk rond. Een andere mogelijkheid is op zondag een markt te houden." Jennes beseft dat de langdurige leegstand in Diest problematisch is: 47,9 procent van de vrijgekomen panden staat langdurig leeg. Een groot deel ervan is in de historische binnenstad. "Bouwfysisch zijn deze panden aan grondige verbouwing toe, of soms zijn ze gewoon te klein. Om die reden is Kilani's kaaswinkel onlangs uit Diest vertrokken. We zien dat ondernemers daarom zelf een groter pand kopen en erin investeren, zoals kledingwinkel Su'ch gedaan heeft."





Aarschot doet beter

Voor het derde jaar op rij daalt het aantal leegstaande handelspanden in Aarschot. "We zitten nu zelfs met 8,6 procent onder het Vlaams-Brabantse gemiddelde van 8,9 procent", stelt schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga (CD&V) vast. "De kentering is dus wel degelijk ingezet. We mogen natuurlijk niet op onze lauweren gaan rusten maar blijven initiatieven nemen om het centrum aantrekkelijker te maken." De groene muur, die gecreëerd werd tegen de gevel van Delhaize, is één van de voorbeelden. "Die wordt heel goed onthaald", voegt hij eraan toe. "Naar die sfeer en beleving wordt gevraagd. Ook de lampionnen in het stadsbeeld wordt geapprecieerd."