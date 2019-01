“Nu staat hij weer met zijn gat naar stad!”: wie draait kunstwerk in Aarschot constant om? Geert Mertens

Wie draait, om de zoveel maanden, het ‘Zelfportret’ van kunstenaar Wilfried De Cock uit Rillaar om? Het metershoge beeld, dat aan de Gasthuiskapel in Aarschot staat, maakte de kunstenaar 15 jaar geleden. Hijzelf heeft er geen problemen mee. “Integendeel, ik vind het net plezierig dat het beeld zo’n discours heeft”, lacht hij.

Iedereen kent de ‘David’ van Michelangelo maar Aarschot heeft zijn eigen versie van het beeld in de vorm van het ‘Zelfportret’ van kunstenaar Wilfried De Cock. In 2002 maakte hij het als uithangbord voor zijn eerste tentoonstelling. Het kreeg een plaatsje achter het zwarte hek van de Gasthuiskapel. Normaal staat hij met zijn gezicht én zijn edele delen prominent in beeld naar de Gasthuisstraat maar regelmatig draaien onbekenden het beeld om.

“Is het omdat sommige voorbijgangers niet willen dat de penis zichtbaar is”, vragen sommigen zich luidop af. “Wat zal de kunstenaar hiervan zeggen?”

“Ik vind het allemaal geweldig”, glundert kunstenaar Wilfried De Cock. “Wie het beeld omdraait, weet ik niet. Ik doe het in ieder geval niet zelf. De mensen zoeken erin wat ze willen. Dan hoor ik: hij staat weer met zijn gat naar de stad of hij kijkt het cultuurcentrum Het Gasthuis binnen. Feit is dat het beeld, na al die tijd, nog steeds leeft. Had er een naakte vrouw gestaan, het had nooit zo’n succes geweest.”

“Er heerst nog altijd een taboe over een naakte man”, aldus de kunstenaar. “En het zijn vaak de mannen zelf die het meeste gechoqueerd zijn. Mannen zijn preutser. Vrouwen hebben er veel minder problemen mee. Hoeveel vraag ik krijg naar de naaktfoto’s van toen (lacht). En ja, ik heb nog een hele collectie.”

Of het niet zwaar is om het beeld te verplaatsen? “Neen, het weegt tachtig kilo”, voegt hij eraan toe. “De sokkel is zwaarder dan het beeld zelf. Ik heb er ook wieltjes onder gemonteerd omdat ze met het beeld moesten kunnen wegrijden. Het is dus geen huzarenstukje om het te draaien. Het beeld heeft mij destijds wel een serieuze duit gekost: 7.500 euro. Ik was enorm blij dat ik voor 8.000 euro werken verkocht had op mijn eerste tentoonstelling, terwijl ik net bijna zoveel aan mijn ‘Zelfportret’ had betaald.”

Hoe het verder moet met het beeld? “Het wordt in ieder geval in de loop van het jaar gerestaureerd”, zegt hij. “Het staat nu al jaren in weer en wind en het wordt tijd dat het opnieuw aangepakt wordt. Toch zou ik graag willen dat het draaien van het beeld behouden blijft. Ik vind het wel iets hebben dat het af en toe opeens omgekeerd staat.”