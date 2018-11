“Nooit een vergunning afgeleverd om slagbomen te plaatsen” Stadsbestuur volop aan het onderhandelen met NMBS Geert Mertens

27 november 2018

00u34 0

“De stad Aarschot heeft nooit een vergunning afgeleverd aan de NMBS om slagbomen te installeren op de nieuwe parking aan het station”. Dat antwoordde toekomstig burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) op vraag van Nico Creces (Vlaams Belang). Normaal wilde de NMBS de parking vanaf 26 november betalend maken. Onder druk van de nieuwe coalitie werd dit uitgesteld. Op dit moment zijn er al twee onderhandelingsrondes geweest met de spoorwegmaatschappij.

“We willen dat mensen hun auto aan de kant laten staan en ze stimuleren om de trein te nemen naar hun werk in de grootsteden”, zegt Nico Creces (Vlaams Belang). “En dan komt de NMBS op de proppen met tarieven die allesbehalve democratisch zijn, ik zou zelfs zeggen asociaal. Kan er geen oplossing gevonden worden dat treinreizigers met een abonnement gratis kunnen badgen om te parkeren. Veel mensen overwegen nu al om terug met de wagen naar het werk te rijden.”

“We waren ook verbaasd toen de NMBS eind oktober opeens communiceerde over de tarieven van de parking”, zegt toekomstig burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Het was geen geheim dat deze betalend zou worden maar vooraf werd niet de moeite genomen om met ons samen rond de tafel te zitten om alles te bespreken.”

De NMBS wil met de ingreep opnieuw plaats creëren voor de treinreizigers. Nu staat de parking ‘s ochtends al vol en vinden pendelaars geen plaats meer.

Johan Van de Schoot (Groen) wierp op dat het stadsbestuur toch een vergunning had afgeleverd. “Dat klopt voor de parking”, gaat Rutten verder. “Alles is ook correct, zoals in het plan vermeld, uitgevoerd. Voor de slagbomen hebben we geen vergunning uitgereikt.” Dat bevestigt ook uittredend burgemeester André Peeters (CD&V). “Vraag is natuurlijk of de NMBS op haar grondgebied toestemming hiervoor moet vragen.”

Het maakt in ieder geval voorwerp van discussie uit. “Ik zal zelfs meer zeggen: de NMBS heeft de slagbomen geplaatst op een terrein dat momenteel nog niet van hen is”, aldus Rutten. “We zitten nu met de NMBS en alle partners zoals Interleuven en Infrabel samen om klaarheid te scheppen. Het is een juridisch kluwen waar we moeten proberen uit te geraken. Er moeten ook afspraken gemaakt worden rond bijvoorbeeld sneeuwruiming op de parking. Als we moeten wachten op groen licht vanuit Brussel is het te laat. Zoiets moet de stad kunnen organiseren. Daar hangen natuurlijk voorwaarden aan.”

Rutten hekelt ook het feit dat de parking zowel overdag als ‘s nachts betalend wordt. “De NMBS wil plaats creëren voor de reizigers maar, op een moment dat er geen reizigers zijn, staat die parking gewoon leeg”, zegt ze. “Het kan toch niet dat zo’n gigantisch terrein dan niet gebruikt wordt.”

Normaal plant de NMBS de invoering van het betalend parkeren eind februari. Het stadsbestuur wil over de betalingsmodaliteiten nog verder onderhandelen. Groen werpt ondertussen ook op dat de situatie voor fietsers levensgevaarlijk is. “Het kan niet dat fietsers tussen de wagens moeten rijden om de parking, aan de Carrefour, te verlaten”, zegt Betty Kiesekoms (Groen). “Dat is levensgevaarlijk.”

Rutten geeft toe dat dit een moeilijk punt is en dat er verder onderhandeld wordt. “We willen de best mogelijke deal voor de treinreizigers en de Aarschottenaars.”