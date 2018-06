"Nieuwe Gelroodse perziken nu al rijp" WARM WEER ZORGT VOOR EXTRA VROEGE PLUK EN ZOETE SMAAK GEERT MERTENS

28 juni 2018

02u50 0 Aarschot Door het warme weer van de voorbije maanden zijn de Gelroodse perziken nu al rijp. Dat is ruim veertien dagen vroeger in vergelijking met een normaal seizoen. Andere jaren start fruitteler Ludo Rosseels half juli met de pluk.

"Eigenlijk hebben we al twee maanden zomer achter de rug", vertelt hij. "Dat heeft ook invloed op de perziken. Ze zijn snel gegroeid. Veel zon zorgt ook voor een zoete smaak. De perziken zijn dit jaar enorm lekker."





Nochtans zag het er lang niet naar uit dat er, zo vroeg op het seizoen, perziken zouden zijn. "We kenden inderdaad een late bloei", voegt hij eraan toe. Daar zitten natuurlijk de winterprikken van eind maart voor iets tussen. "Pas half april is het allemaal op gang beginnen komen maar het was toen meteen goed prijs. De vruchten zijn enorm snel gegroeid."





De eerste telefoontjes liepen vorige week al binnen.





"De vaste klanten weten dat het al wekenlang warm is en dat dit een invloed heeft op de groei maar dat het zo snel was, heeft hen ook verrast."





De perziken zijn erg gegeerd. "De mensen komen van ver: Geel, Lier, Neerijse... Noem maar op. Onze perziken zijn immers veel zoeter dan diegene die worden ingevoerd."





Natuurlijk liggen de percelen van Ludo ook maar op een steenworp van de snelweg E314. Veel mensen maken een ommetje om de perziken te kopen.





In het verleden werd de Rillaarsebaan in Gelrode bestempeld als de miljonairsstraat. Dat kwam door het 'zoete' goud. Die tijd ligt ondertussen al lang achter de rug. "In die jaren was er nog geen koeltransport vanuit het buitenland", herinnert Ludo zich. "Iedereen die wat grond had, zette toen perziken. De ijzerzandstenen grond is immers ideaal om steenfruit te telen."





Derde generatie

Voor Ludo is het vandaag de dag een hobby en bijverdienste. "Mijn grootvader is er ooit in 1955 mee begonnen", weet hij. "We zitten ondertussen al aan de derde generatie perzikentelers."





Nieuw dit jaar is de platte perzik. "Een paar jaar geleden hebben we nieuwe boompjes aangeplant voor zogenaamde platte perziken", zegt hij. "Dit jaar is de eerste oogst hiervan. Al is het nog te weinig om ze ook elke dag te kunnen verkopen. Ik schat dat we zo'n twintig à dertig kilo hebben. Het merendeel van de platte perziken zal dus voor ons zijn want ze zijn erg lekker."





Rillaarsebaan

Naast perziken heeft Rosseels ook abrikozen, nectarines en kersen. Het perzikenseizoen loopt dit jaar tot en met 20 augustus. Het kraampje van Ludo vind je elke dag aan de Rillaarsebaan tussen 10 en 18 uur, behalve op dinsdag.