"Nieuwe fietspaden Betekomsesteenweg zijn fake news" Werken moesten normaal al in september afgerond zijn Geert Mertens

28 november 2018

00u01 0

De fietspaden van de Betekomsesteenweg, die door hun slechte staat al smalend het BMX-parcours van Aarschot wordt genoemd, liggen er nog altijd even miserabel bij. Nochtans beloofde het stadsbestuur in maart al dat de fietspaden ten laatste in september vernieuwd zouden zijn... Oppositiepartij Groen is niet te spreken over deze gang van zaken. “Fake news”, klinkt het.

Na jarenlange onzekerheid leek er begin 2018 eindelijk schot in de zaak te komen. “Tijdens de fietsersapplausdag van 21 maart eiste de toenmalige schepen van Openbare Werken, Christel Verlinden, de aandacht op door aan te kondigen dat de fietspaden tegen 1 september vernieuwd zouden zijn”, zegt raadslid Johan Van de Schoot (Groen).

“Niet alleen in de pers zei ze dit, ook tegen ons en tegen de fietsende jeugd die van de partij was”, voegt hij eraan toe. “Op 24 juli zei de schepen dat de werken eind september konden starten. Blijkbaar twee keer fake news. Ondertussen zijn we eind november en er is nog geen spade gestoken. Ook de buurt weet nog van niets en de fietsers moeten nog steeds over een echt BMX-parcours de tocht naar school, station, werk of stad ondergaan.

“Uw frustratie is eveneens onze frustratie”, reageert schepen Gwendolyn Rutten (Open Vld).

Het probleem is dat de verlichting, net als op de Doornberg, ondergronds wordt gebracht. “Het stadsbestuur kiest hier nu voor”, voegt ze eraan toe. “Het zal het uitzicht ook ten goede komen.”

De wijziging impliceert wel dat er een bijkomende studie nodig was. “Hierdoor hebben de werken een achterstand opgelopen maar we blijven hopen dat de werken snel uitgevoerd kunnen worden. Al ga ik er nu geen termijn meer opplakken want alles wordt volgende maand gezegd: zie je dat de paden er nog niet liggen.”

Omdat er toch gegraven wordt, gaan een heleboel nutsmaatschappijen hun leidingen vernieuwen. Het gaat onder meer om De Watergroep, Proximus, Eandis... Over een lengte van 850 meter worden daarna, aan beide zijden, de fietspaden vernieuwd. Het weggedeelte wordt versmald en er komt een lage haag om het fietspad duidelijk van de straatkant af te bakenen.

Tijdens de werken zal één fietsrijstrook behouden blijven. Heel wat kinderen van de nabijgelegen scholen maken immers gebruik van het pad. In de toekomst is er geen gemotoriseerd verkeer meer mogelijk via de kant van e wijnhandel.

Tachtig procent van de werken kan rekenen op subsidies. Het traject is immers gelegen op het bovenlokaal fietsroutenetwerk.