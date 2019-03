“Niet eerste keer dat gebouw schade oploopt” Geert Mertens

11 maart 2019

Dat het ‘Poort van Aarschot’-gebouw, aan het Kapitein Gilsonplein, zo fel leed onder de storm van afgelopen zondag, doet bij de omwonenden vragen rijzen over de veiligheid. Het is immers niet de eerste keer dat het gebouw schade oploopt door het weer.

“Voor de zoveelste keer heeft het immo-paradepaardje van het vroegere stadsbestuur zware schade geleden door toedoen van stormweer”, zegt bewoner Robert Van Rompuy. “Talloze schaliën zijn van de muren gedonderd. Het plaatsen van nadarhekken door de brandweer was onontkoombaar. De helft van de schouwen is ook weggeblazen.”

En dat voor een gebouw dat er amper tien jaar staat. “Men kan zich daarom afvragen of de veiligheid wel gegarandeerd is voor wandelaars en bewoners die er toevallig langslopen”, vindt hij. “Het is nu al meermaals bewezen dat het gebouw een storm niet kan weerstaan. De gewone huizen en bouwwerken in de buurt hebben geen schade opgelopen.”

Ondertussen is nog steeds niet beschikbare handelsruimte ingenomen. “Het zal de verkoop of verhuur van de reeds jaren leegstaande benedenverdieping niet vergemakkelijken.”