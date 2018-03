"Nederlandstalige nummers zijn zo enorm kwetsbaar" WELKOM IN VLAAMS-BRABANT GEERT MERTENS

17 maart 2018

02u26 0 Aarschot In het najaar trekken de broers Steven en Stijn Kolacny voor het eerst met een Nederlandstalig programma de baan op. De theatertournee 'Meisjesnamen' start in september. Na China, Amerika en Duitsland een nieuwe uitdaging voor de broers en de meisjes van het koor Scala. "Ons moeder gaat het mooi vinden", lachen de broers. "Iemand als Louis Neefs is haar held, hé!"

Hoe kwamen jullie op het idee om een volledig Nederlandstalige voorstelling te maken?

"We speelden wel al wat Nederlandstalige nummers", zegt Steven. "Het is niet dat we dat niet eerder wilden doen, maar Scala vond nu eenmaal zijn 'natuurlijke' internationale weg. Ik denk nu ook niet dat een film als The Social Network zat te wachten op een Nederlands nummer. in Vlaanderen weten mensen dat we af en toe een Nederlands nummer brengen en dat wordt ook geapprecieerd. Eigenlijk is het begonnen met het nummer Rosa, dat ik voor Stijns dochter heb geschreven. Ik stelde vast dat er ongelooflijk veel Nederlandse en Belgische artiesten nummers hadden geschreven met een meisjesnaam in de titel. Hoe leuk het ook in Amerika was, we vonden steeds meer plezier in het werken met Nederlandstalige nummers. Het is ook onze moedertaal."





Welke nummers spelen jullie?

"Eigenlijk staan er nog maar twee vast", lachen de broers. "Irene van De Mens en Danielle van Raymond Van het Groenewoud. We hebben ook Louise van Clouseau geprobeerd, maar om een of andere reden werkte het niet. Ook de Scala-zangeressen vonden het een hele uitdaging. Sommige nummers vertellen een heel verhaal. De tekst is vaak zo belangrijk. Alle klassieke structuren van strofe en refrein worden ook overboord gegooid."





Hebben jullie Nederlandstalige nummers leren kennen?

"Zeker", zegt Steven. "We werken momenteel aan Anne van Herman Van Veen. Dat gaat over de verschillende fasen in het leven van zijn dochter. Dat is zo mooi. Nederlandstalige nummers zijn zo kwetsbaar. Ook al omdat het in onze moedertaal is gezongen. Na vijf jaar wilden we wel eens terug naar de theaters trekken. We willen ook wel terug naar China, maar we kunnen niet vrijdag in Aalst, zaterdag in Wevelgem en zondag in Shanghai optreden."





Is het een welgekomen afwisseling na Brides of Lucifer?

"DNA-gewijs is er misschien nog een link met Scala, maar de Brides is een andere groep geworden", verzekert Steven. "In mijn ogen staan de groepen los van elkaar. Het is vernieuwend omdat het koormetal is, al bestaat de female touch in metal wel al langer. Het blijft fantastisch wat we in een jaar verwezenlijkt hebben. De brides zijn begonnen met het idee om een hommage te brengen aan metal. Op Graspop was het een succes, ook in de AB waren we overweldigd. We mogen nu op Alcatraz in Kortrijk na Status Quo spelen en op de metaldag van de Lokerse Feesten. In minder dan een jaar hebben we op elk belangrijk metalfestival na 23 uur gespeeld. Het gaat nog lang duren voor iemand dat na doet."





Scala zoekt ook opnieuw zangeressen. Zijn die broodnodig?

"We doen één keer per jaar audities, om verschillende redenen", legt Stijn uit. "Sommige zangeressen doen mee aan Erasmus of beginnen aan kindjes. Dit jaar willen we echt talent opsporen. Ze moeten niet alleen een mooie stem hebben en ervaring om meerstemmig te zingen, maar ook vlot op een scène kunnen staan. Alle zangeressen moeten individueel hun mannetje kunnen staan. In een koor kun je zeggen: je staat met zestig, maar veel mensen kijken wel naar één zangeres. Een auditie bij Scala is het tegenovergestelde van The Voice. Een hele repetitie wordt opgenomen, er gaat een gesprek aan vooraf, de zangeressen moeten bewegen. Dit jaar waren er 550 inschrijvingen, waarvan 350 zangeressen in aanmerking komen. Dat is een record. Er zijn zelfs enkele kandidaten uit Nederland bij."





Enkele jaren geleden was er sprake van een Aziatische Scala. Komt die er?

"Ik speel nog altijd met het idee, maar evident is het niet. Aan één Chinees nummer van drie strofen en één refrein hebben we vier maanden gewerkt. Voor drie minuten. Het idee is er nog altijd. Alle Aziatische markten zijn geïnteresseerd, maar dat vergt jaren voorbereiding."





"We krijgen ook nog regelmatig vragen uit Amerika", voegt Steven eraan toe. "Maar dat gaat even niet lukken. Aan de andere kant is het leuker om in films te verschijnen dan in Washington te spelen voor driehonderd mensen en daar twintigduizend euro nog bij in te steken. Ik ga liever naar China en Japan."





Hoe ziet de toekomst van Scala eruit?

"Dat weet ik niet. Zoals mijn vriend Regi eens vertelde: Er zijn twee zekerheden in de muziekbusiness: Mensen hebben altijd een dj en een koor nodig. Dat vind ik een schone gedachte."





Op 14 en 18 september treedt Scala met 'Meisjesnamen' op in Tervuren en Herent. Daarna volgen Halle (28 september), Scherpenheuvel (1 februari 2019) en Vilvoorde (9 februari). Meer info op www.scalachoir.com. Wie een kans wil wagen op een auditie: www.audities-kolacny.com.