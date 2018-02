"Met plezier zomervakantie opgeofferd!" LEONARD WERTELAERS (14) SCHITTERT OOK IN TWEEDE REEKS VAN TRIX OP KETNET GEERT MERTENS

03 februari 2018

02u57 0 Aarschot Voor Ketnetkijkers is hij geen onbekende meer: Leonard Wertelaers (14) uit Wolfsdonk. Voor het tweede jaar op rij schittert hij in het programma Trix. Dat gaat over drie jonge vrienden die door goochelaar Steven Delaere op sleeptouw worden genomen in de wondere wereld van goocheltrucs en magie.

Of er veel veranderd is ten opzichte van vorig jaar? "Ja, we zijn alle drie (naast Leonard goochelen ook Lien en Luca er op los, red.) veel volwassener geworden", zegt de tiener. "We hebben veel trucs bijgeleerd en onze handelingen met de kaarten zijn vlotter geworden. Hierdoor is het makkelijker om toeschouwers op het verkeerde been te zetten. De opnames waren een fijne periode. Ik was blij dat ik terug kon goochelen met Luca, Lien en het team van Trix." Al moest Leonard er wel zijn zomervakantie voor opofferen. "Dat deed ik met plezier", gaat hij verder. "In april kregen we een telefoontje dat ik de vakantiemaanden moest vrijhouden: de tweede reeks had immers groen licht gekregen. Of er een derde komt, weet ik niet. Dat hangt af van de kijkcijfers."





Selfies en brieven

De jongen merkt wel dat het een populair programma is. "Regelmatig word ik aangesproken door kinderen die me herkennen van op televisie", voegt hij eraan toe. "Dan vragen ze me om eens een truc in het echt te laten zien. Soms durven ze me ook niet meteen aanspreken. Laatst waren we in een winkel en dan hoor je achter je fluisteren: 'Is dat die jongen van Trix niet?' Als er eentje op me af stapt voor een selfie of handtekening, volgen er meestal nog meer."





Af en toe krijgt hij ook fanbrieven en ja, daar zit wel al eens een liefdesbrief tussen. "Zo eentje met hartjes", lacht hij. "Of ik er op in ga? Neen, die stop ik toch nog even in de kast. Soms krijg ik ook cadeautjes: tekeningen en chocolade."





Het voorbije jaar was een rollercoaster en Leonard reisde het halve land rond. Eén van de hoogtepunten was het feest rond twintig jaar Ketnet. "Daarvoor waren we te gast in Plopsaland in De Panne", zegt hij. "We werden er rondgereden in een cabrio. Het was ook fijn om de Ketnetwrappers in het echt te leren kennen. Daar kom je normaal niet mee in contact. Wat ik ook leuk vond, was een meisje die op haar vlog een reportage maakte over Trix."





Liefst klein publiek

Op 3 februari is Leonard ook aanwezig op het Gala van de Gouden K's, de awardshow van Ketnet. "Daar kijk ik ook naar uit!"





Of hij nog zenuwen heeft om voor een publiek op te treden? "Ja, ik heb altijd wel wat stress, maar eens ik bezig ben, is die weg. Het liefst van al goochel ik voor een klein publiek. Ja, dat mag zelfs op straat zijn. Grote zaalshows hoeven niet per se voor mij. Sinds kort doe ik ook goocheltrucs op verjaardagsfeestjes. Dat vind ik tof om te doen."





Door zijn drukke bezigheden is er weinig tijd om echt voor de ontspanning te goochelen en nieuwe trucs onder de knie te krijgen. "Elk vrij moment, op de bus of in de auto, ben ik er mee bezig. Er is immers nog heel wat om bij te leren."





Nog tot half februari loopt het tweede seizoen van Trix op Ketnet. Afspraak telkens om 18.45 uur.