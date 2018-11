‘Meneer Grandjean’ in stadhuis Geert Mertens

16 november 2018

‘Meneer Grandjean’ van kunstenaar Maarten Ceulemans prijkt voortaan in de inkomhal van het stadhuis. Dat beeld brengt een van de Aarschotse burgerslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog in beeld.

Elk jaar koopt de Aarschotse cultuurraad (ACR) een kunstwerk van iemand die gelinkt is aan de stad. In 2014 maakte Maarten Ceulemans voor de tentoonstelling ‘Gasthoven Invites’ het beeld ‘Meneer Grandjean’.

Voor deze expo gingen 173 lokale kunstenaars aan de slag met het verhaal van de slachtoffers van WOI. Franciscus Grandjean, een 26-jarige schoenmaker, was één van hen.

“Het kunstwerk werd uit lindehout gemaakt en beeldt een paar jonge, slanke benen in een stevig paar schoenen uit", klinkt het. “Bovenaan is het beeld afgebrand als verwijzing naar het oorlogsgeweld.”

Maarten Ceulemans is ook de kunstenaar die de nieuwe ‘Bleiter’ van Haute Couture Harry maakte. In 2019 vindt er in de stad ook een expo plaats met werken van Ceulemans.