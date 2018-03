"Lijst van álle benoemingen, graag" RAADSLID CRECES WIL OOK NA AUDIT AAN HET GRAVEN GAAN GEERT MERTENS

28 maart 2018

02u25 0 Aarschot Nico Creces (VB) wil - en krijgt - een lijst van aanwervingen en benoemingen in de voorbije drie legislaturen. Dit in de nasleep van het interne onderzoek naar fraude, ook al heeft dat niets onregelmatigs aan het licht gebracht.

"Ik wil alle aanwervingen en benoemingen uit het verleden grondig analyseren", zegt oppositieraadslid Creces. "Welke selectieprocedure werd er toegepast? Wie waren de juryleden? Ik weet dat het een grote opdracht is voor de administratie, maar enkel op deze manier kan er open kaart gespeeld worden. En ik wil die lijst niet alleen van de voorbije legislatuur, maar van de voorbije drie legislaturen."





Burgemeester André Peeters (CD&V) ziet er geen graten in om Creces die lijst ook te bezorgen. Al hekelde hij eerder wel al het feit dat de namen van familieleden besmeurd werden. "Zowel mijn zoon als schoonzoon werden via een volledig correcte procedure aangesteld bij de stad", klinkt het. "Het auditrapport maakt ook geen melding van onregelmatigheden, laat staan fraude. Beiden beschikken over meer dan de vereiste kwalificaties voor hun job en iedereen in Aarschot weet dat ze die met meer dan voldoening uitoefenen."





Sponsoring

In hetzelfde verhaal werd ook gewag gemaakt van twijfelachtige sponsoring bij de aanstelling van een leverancier. Maar ook dat ontkracht Peeters. "Voor de verbouwing van het Capucienenklooster werd in 2010 - na een marktbevraging - een studiebureau aangesteld", weet hij. "Het dossier werd uitgewerkt door het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot en opgevolgd door schepen Bob Verstraete. Twee jaar later kreeg ik via een medewerker een vraag van het betrokken studiebureau. Men wilde een goed doel sponsoren en vroeg mij om een suggestie. Ik heb als mogelijkheid Arktos aangehaald, het Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren waar ik voorts geen banden mee heb. En blijkbaar heeft het studiebureau inderdaad 1.500 euro overgemaakt."





Burgemeester Peeters wil intussen wel werk maken van een deontologische code voor departementshoofden die bij de stad aan de slag zijn. "Het is niet aangewezen dat zij zich kandidaat stellen voor een politieke functie wanneer ze ook actief zijn binnen de administratie", geeft hij toe. Concreet zou dit betekenen dat sommige mensen die in de voorbije jaren steevast op een kieslijst stonden, dat niet meer kunnen doen. Maar of er nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober werk van gemaakt wordt, is onduidelijk.





