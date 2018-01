"Laat zorgverstrekkers voor garages parkeren" VOORSTEL VAN CD&V: MET STICKER GEVEN BEWONERS TOELATING GEERT MERTENS

26 januari 2018

02u30 0 Aarschot Door het nieuwe parkeerbeleid, dat sinds 2015 van kracht is, vinden zorgverstrekkers zoals thuisverplegers en dokters, minder en minder parkeerplaats. CD&V pleit ervoor om zorgberoepen voor garagepoorten en opritten te laten parkeren. Door een sticker te kleven op hun garagepoort kunnen bewoners aangeven dat ze parkeren toelaten. Schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld) is het idee genegen.

"Heel wat plaatselijke en andere hulpverleners zoals artsen, kinesisten en verpleegkundigen ondervinden heel wat problemen bij het vinden van een passende parkeerruimte tijdens hun interventies", weet fractieleider Nele Pelgrims (CD&V).





"Frustrerend als zorgverstrekker want je weet dat er iemand zit uit te kijken naar de afgesproken visite. Vaak gaat hierdoor ook kostbare tijd verloren. Daarom stelt de CD&V-fractie voor om een systeem uit te werken waarbij particulieren de ruimte voor hun garage ter beschikking stellen van de hulpverleners. Een goed aangebrachte sticker op de garagepoort zou duidelijk kunnen maken dat tijdelijk parkeren voor een garage werd toegestaan door de eigenaar. Dit is ondertussen al ingevoerd in Brussel en Leuven."





De fractie stelt voor om te onderzoeken welke straten hiervoor in aanmerking zouden komen en een systeem uit te werken waarbij alle zorgverstrekkers en verleners van zo'n parkeerruimte zich kunnen inschrijven in een soort van database. "Op die manier kunnen we het werk voor de zorgverleners wat verlichten."





Parkeermeters

Daarnaast pleit de fractie ook voor duidelijkere en gebruiksvriendelijkere parkeermeters. "De instructies op de toestellen zijn niet altijd duidelijk. Bovendien zijn er ook regelmatig problemen met het sms-parkeren. Via sommige operators kan hier niet meteen van gebruik gemaakt worden en moet men eerst registreren, wat een omslachtige procedure is."





"Als het systeem op een eenvoudige manier kan gerealiseerd worden, doe ik graag mee", zegt schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld). "Het moet mogelijk zijn dat bewoners gewoon een sticker aanbrengen op hun garagepoort waarbij duidelijk aangegeven wordt dat er mag geparkeerd worden door zorgverleners."





Normaal zal dit geen overlast veroorzaken. "Die wagens staan ook maar voor een korte periode geparkeerd voor de poort of oprit." Daarnaast is het ook de bedoeling om de kapotte toetsen van de parkeermeters op korte termijn te vervangen zodat ze weer fatsoenlijk kunnen gebruikt worden.