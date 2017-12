"Laat asielen regionaal samenwerken" NA SLUITING ANIMALIBUS WORDEN DIEREN OPGEVANGEN IN LEEFDAAL TOM VAN DE WEYER

02u32 0 Tom Van De Weyer Schepen Geert Schellens en gedeputeerde Tie Roefs tijdens de uitreiking van het label voor Diervriendelijke gemeente aan Aarschot. Ondanks het label, heeft de stad voorlopig geen eigen dierenasiel. Aarschot Schepen van Dierenwelzijn Geert Schellens (sp.a) pleit voor een bovenlokale samenwerking om voor dierenopvang te zorgen in en rond Aarschot. Na de ontruiming van het asiel Animalibus vorige maand, heeft het arrondissement geen gecoördineerde opvang meer. "Ik ga dit probleem aankaarten op de provincieraad", zegt Schellens. Gedeputeerde Tie Roefs hoopt op een provinciaal steunpunt.

Animalibus werd op 23 november ontruimd, na een aanslepend conflict tussen de nieuwe uitbater en het bestuur dat niet wilde investeren in een renovatie. 41 dieren werden door Dierenwelzijn overgeplaatst naar asielen in Limburg en Antwerpen. De 22 vrijwilligers van Animalibus zagen hun werk teniet gaan. Tijdens de jongste gemeenteraad kwamen zij hun ongenoegen uiten bij kersvers schepen van Dierenwelzijn Schellens. Woensdag gaat hij met hen rond de tafel zitten. "Nu Animalibus gesloten is kijkt iedereen naar mij om een nieuw asiel uit de grond te stampen, maar Aarschot heeft zelf de middelen niet", zegt Schellens. "In onze regio zouden een aantal gemeenten moeten samenwerken en geld bijeenleggen."





Tom Van De Weyer Het opvangcentrum Animalibus in Aarschot is gesloten sinds 23 november.

Leefdaal en Mechelen

Voorlopig worden verwaarloosde, gedumpte en verloren dieren naar De Zorghoeve in Leefdaal gebracht. "Maar het kan toch niet dat dieren uit het arrondissement Leuven naar Leefdaal of Mechelen moeten gebracht worden?", zegt Schellens. "Nergens in onze provincie is een asiel dat door een overheid wordt uitgebaat. Het zijn allemaal vzw's en particulieren. Minister Ben Weyts zou over de brug moeten komen met steun. Ik ga het probleem aankaarten op de komende provincieraad."





Gedeputeerde van Dierenwelzijn Tie Roefs, begrijpt niet waarom Vlaanderen de bevoegdheid doorschuift naar de provincies. "En dat terwijl we net in afbouw zijn", zegt ze. "Sinds twee jaar voeren wij opnieuw aarzelend een beleid voor asielen. Wij vragen dat lokale overheden ze ondersteunen. Dit jaar hebben we de begroting voor medefinanciering van dierenopvangcentra verdubbeld van 20.000 naar 40.000 euro. Het afgelopen jaar vroegen er twintig financiële steun aan. Van een nieuw asiel neerzetten is voorlopig geen sprake. Het zou de huidige opvang, zoals in Tielt-Winge concurrentie aandoen. Ik ben eerder voor een provinciaal steunpunt, waarin de lokale overheden hun noden op tafel leggen en we dieren tijdig een plaats kunnen geven." In de provincie Antwerpen zijn gemeenten alvast begonnen met een netwerk. Dierenbescherming Mechelen zit samen met onder meer Heist-op-den-Berg, dat sinds de sluiting van Animalibus met een opvangprobleem zit.





Eigenaar vertrokken

Wat er intussen moet gebeuren met het verouderd asiel aan de Herseltsesteenweg is nog onduidelijk. Eigenaar Donald Stevens is met de noorderzon vertrokken. Zijn relatie met de gemeente is behoorlijk bekoeld. "Aarschot had nog voorgesteld om de grond in erfpacht te nemen, zodat wij de voortzetting van het asiel konden garanderen, maar daar ging Stevens niet op in", zegt Schellens.