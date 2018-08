'Kip Gerard' zestig jaar getrouwd 30 augustus 2018

Het stadsbestuur van Aarschot zette een iconisch paar in de bloemen naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag. Josée Pauwels en 'Kip' Gerard Pauwels zijn al zes decennia samen. Hun traiteurzaak 'Kip Gerard' is een begrip in de regio. "Het kan toch niet anders dat zo'n zaak hofleverancier is van de koning", liet burgemeester André Peeters (CD&V) zich ontvallen. "Dat is vooralsnog niet het geval", lacht Josée.





(GMA)