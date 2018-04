"Jongeren blijven blind paard pesten" WEIDE VAT VUUR DOOR BOMMETJES DIER BESCHOTEN MET PAINTBALLGEWEER GEERT MERTENS

23 april 2018

04u38 0 Aarschot Jongeren hebben het gemunt op een blind paard in een weide aan paardenpension Horsetopia, langs de Testeltsesteenweg. Zaterdag werd een stuk bos in brand gestoken, waardoor het dier zondag nog steeds zware stressverschijnselen vertoonde. Eerder hing het ook al onder de verf van een paintballpistool.

De brandweer kreeg zaterdag om 18.30 uur een melding binnen over een brand. "Een stuk akker van 100 vierkante meter stond in brand", luidt het bij de brandweer. "Met onze twee wagens kregen we het vuur snel onder controle."





"Buren hebben jongeren zien weglopen", zucht eigenares Annick Verstraeten van de vzw Horsetopia. "Ze liepen weg en deden de kap van hun trui over hun hoofd toen ze merkten dat ze gezien waren. Even voordien waren er ook knallen van bommetjes te horen. Ze waren hier blijkbaar met voorbedachte rade bezig. Leg me maar eens uit waarom ze anders, met zo'n warm weer, een capuchon aan hadden."





Paintballverf

Het is niet de eerste keer dat jongeren het leven zuur maken van de dieren van Horsetopia. "Ook vorige week was er al een incident geweest met jongeren en bommetjes. Mijn zoon is de daders toen nog gevolgd met de fiets", vertelt Verstraeten." Het blinde paard heeft zelfs al eens vol paintballverf gehangen door een activiteit die in de buurt werd georganiseerd. Neen, het dier werd niet per ongeluk geraakt maar werd duidelijk geviseerd. Ook een geitje dat er stond, werd geraakt. Blijkbaar vindt men het leuk om op de dieren te schieten. Verder heb ik in de weide al planken met spijkers teruggevonden. Het is erg dat ons paard Prinses zo moet afzien op haar oude dag."





Stress

Het dier staat er nu zo'n zes jaar. "Ik heb het gered uit een sloot bij min 15 graden", herinnert Verstraeten zich. "Het was vroeger een manegepaard. Heel wat kinderen uit de buurt hebben er wellicht nog op gereden. Het moest eigenlijk naar de slacht, maar we hebben het kunnen redden." De merrie was gisteren nog niet helemaal bekomen van de nieuwe belaging met de bommetjes. "De hele dag liep ze rond met een tik: ze bewoog haar hoofd continu op en neer. Het dier hoort knallen maar weet niet van waar het geluid komt en heeft enorm veel stress."





Melding bij politie

Verstraeten wilde gisteren klacht neerleggen tegen onbekenden, maar de politie hield het bij een melding. "Ze vroegen me of ik zelf schade heb ondervonden, maar het gaat natuurlijk over mijn paard", zucht ze. "Ze hebben een melding genoteerd, maar ik kan geen klacht neerleggen. Hoe hard mijn dieren dan ook gepest worden."





De Aarschotse politie konden we gisteren niet bereiken voor een reactie. "Het is onbegrijpelijk dat er zoiets gebeurt", reageert burgemeester André Peeters (CD&V). "Ik ga er bij de politie op aandringen dat de daders opgepakt worden."