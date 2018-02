"Ingreep zal stadscentrum doen herleven" HANDELAARS WILLEN DAT RIJRICHTING MARTELARENSTRAAT WEER OMGEDRAAID WORDT GEERT MERTENS

21 februari 2018

02u32 0 Aarschot Voor lijsttrekker Gwendolyn Rutten van Open Vld is de omkering van de rijrichting in de Martelarenstraat een van de belangrijkste verkiezingspunten. Met de invoering van het nieuwe verkeerscirculatieplan, in 2010, werd de rijrichting omgedraaid. Voortaan was de doorsteek van de Bonewijk naar de Grote Markt doorgeknipt. Tot groot ongenoegen van de handelaars. We gingen eens horen hoe ze er vandaag de dag tegenover staan.

"Onze klanten moeten een grote lus maken om tot bij ons te geraken én een grote lus om weer weg te raken", zeggen Kelly Oversteyns en Karine Vertessen van de Natuurwinkel in de Martelarenstraat. "Voor ons mag de rijrichting direct opnieuw omgedraaid worden. Dat zou een goede zaak zijn. Bij onze klanten zitten heel wat oudere mensen. Die zijn vaak moeilijk te been én willen het liefst zo dicht mogelijk bij de zaak, waar ze moeten zijn, parkeren. Er rijden ook geen bussen meer door de straat. Geen verkeer is goed voor een grootstad als Leuven of Antwerpen, maar niet voor Aarschot. De omkering van de rijrichting zal het stadscentrum doen heropleven en meer handelaars aantrekken."





Ook Ingeborg Augustus van bloemenwinkel Amphora zit op dezelfde golflengte.





"De rijrichting opnieuw omdraaien? Liever vandaag dan morgen", zegt ze. "Voor een bloemenwinkel, bakker, beenhouwer of krantenwinkel is het belangrijk dat mensen snel in de buurt kunnen stoppen en weer wegrijden. Dat is iets anders ten opzichte van een kleding- of schoenenzaak."





Verkiezingsstunt?

Al neemt ze het wel met een korrel zout.





"De verkiezingen zijn natuurlijk in aantocht", voegt ze eraan toe. "Het zou een schone stunt zijn, maar alleen krijgen ze dat toch nooit gedaan. De neuzen moeten in dezelfde richting staan."





Leegstand

"Hoeveel winkels zijn er de voorbije jaren niet kapotgemaakt", horen we in De Suikerbakker. "De stad is altijd leeg. Jaren geleden stond er een artikel in de krant dat de Martelarenstraat de beste winkelstraat van de regio was. Daar is niets meer van te merken. Het was veel plezanter vroeger. Ik denk dat het een goede zaak is dat de rijrichting terug zal omgedraaid worden maar misschien brengt dit de mensen nog meer in verwarring. Het is nu al jaren zo..."





"Laat ons hopen dat er nu werk van gemaakt wordt", zegt Lily Schrijvers van de middenstandsraad. "De handelaars zijn al jaren vragende partij."





De voorbije jaren zijn er al heel wat zaken uit de Martelarenstraat vertrokken. Denk aan schoenenwinkel Torfs, Free Record Shop, Esprit en vele anderen.





Vorige maand stelde het stadsbestuur vast dat de leegstand in de handelskern voor de eerste keer niet meer gestegen was. Daar tegenover staat wel dat de leegstand de voorbije jaren enorm was toegenomen.





In 2015 was het aantal leegstaande panden, in vergelijking met 2010, verdubbeld van 35 naar 61.