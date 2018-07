"Ik viel uit de lucht, maar ben wel trots" BEZIELER FIETSELING JOS PEETERS (77) WORDT EREBURGER VAN AARSCHOT GEERT MERTENS

31 juli 2018

02u24 0 Aarschot Jos Peeters (77) - de man die zijn volk leerde fietsen - ontvangt op zaterdag 11 augustus het ereburgerschap van de stad Aarschot. De man was bezieler van de Fietseling Hageland-Zuiderkempen, de plaatselijke Fietsersbond, de stedelijke sportraad en de BLOSO-werking.

"Ik vind niet dat ik ooit iets speciaal gedaan heb", zegt hij bescheiden. "Voor mij is het altijd evident geweest om veel met sport bezig te zijn en initiatieven op het getouw te zetten."





In de jaren zeventig stond hij aan de basis van de wijksportraad in Langdorp. "Vanuit het Sport-voor-allen-principe probeerden we zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen", vertelt hij. "Ik was ook leraar lichamelijke opvoeding, die evenementen organiseren was mijn hobby", voegt hij eraan toe.





Er werd onder meer een fit-o-meter geïnstalleerd en na verloop van tijd werd in 1989 de eerste Fietseling Hageland-Zuiderkermpen georganiseerd. Die groeide uit tot het fietsevenement van de streek, met in de topjaren - begin jaren 2000 - meer dan 16.000 deelnemers. De naam bestaat nog wel maar de Fietseling zelf wordt niet meer georganiseerd. Peeters zelf stopte met de organisatie op een hoogtepunt.





"De neuzen stonden niet meer in dezelfde richting", zegt hij. "Ja, dat is jammer maar dat neemt niet weg dat er in Aarschot geen fietsevenement meer is. Op 12 augustus is het Aarschot Fietst, de opvolger van de Fietseling. Ook daar ben ik nog altijd zijdelings bij betrokken. Ik krijg hier nu het ereburgerschap maar we zijn altijd met een hele ploeg geweest. We werkten voor elkaar, anders kan je dit niet realiseren."





"Ik trek er zelf regelmatig nog op uit met de fiets", lacht hij. "Dat is niet meer om de vele kilometers te malen - ik heb nog wel een koersfiets maar die gebruik ik niet meer - maar om te genieten van de natuur en de omgeving. Dat kan ik niet laten!" Ook vandaag de dag is hij nog steeds actief. Zo is hij voorzitter van de kerkfabriek van de Sint-Pieterskerk in Langdorp.





Belangeloos ingezet

"Jos Peeters stimuleerde jarenlang sportieve recreatie voor zowel jong als minder jong", klinkt het bij het stadsbestuur. "Hij zette zich steeds belangeloos in. De Fietseling organiseerde hij bijvoorbeeld vijftien jaar lang." Op zaterdag 11 augustus krijgt hij het ereburgerschap in de Sint-Pieterskerk van Langdorp om 15.30 tijdens een academische zitting.





Ondertussen raakte ook bekend dat de gemeenten Begijnendijk, Herselt en Tremelo een gloednieuw concept voor de Fietseling op het getouw hebben gezet. Ook die vindt dit jaar plaats op zondag 12 augustus. Het vertrouwde recept met de talloze randactiviteiten blijft behouden.