"Ik ga hier niet weg. Dit is mijn levenswerk" UITBAATSTER LEEFT IN WOONCONTAINER DICHT BIJ HAAR UITGEBRANDE KATTENHOTEL Tom Van de Weyer

24 januari 2019

13u49 0 Aarschot Emmy De Ryck heeft een wooncontainer laten zetten bij haar honden- en kattenhotel, dat op Nieuwjaarsdag uitbrandde. "Ik ga hier niet weg. Dit is mijn levenswerk. Binnenkort willen we het huis heropbouwen en een nieuwe start nemen."

De Nederlandse firma Boxtom zette woensdag de driedelige container naast het uitgebrande huis. "Dat was best een heel karwei, zo vlak achter de holle weg", zegt Emmy's levensgezel Eddy Daems. "Maar we hebben nu een degelijke ruime huisvesting met douche, toilet en elektrische verwarming. De voorbije weken hebben we gekampeerd in een oude caravan die we kregen via kennissen, maar met de vrieskou was dat niet meer houdbaar."

Emmy en Eddy raakten alles kwijt in de brand, maar het paar gaf meteen aan dat ze niet wilde verhuizen. "We blijven hier om de opvang van de honden verder op te volgen. Dit is ons levenswerk. We zouden onze draai niet vinden in een flat in de stad. Deze container hebben we gehuurd en voorzien hem zelf in elektriciteit met een werfkast."

De crowdfunding die via Aarschot Online werd gestart bracht inmiddels ruim 10.000 euro op. "Zonder al die spontane hulp zouden wij nergens staan", zucht Emmy. "We hebben erg veel te danken aan buurvrouw Nicole en haar echtgenoot. Elke dag mogen we bij buren en vrienden gaan eten en we hebben kleren gekregen."

Ik huil nog steeds

Bij de brand op nieuwjaarsochtend zijn uiteindelijk 12 katten omgekomen. "Dat vind ik nog het ergst van allemaal. Ik huil nog steeds om die katten", zegt Emmy. "Het gebeurde in de kerstvakantie, dus hadden we veel gasten. Alle eigenaars hebben we persoonlijk kunnen verwittigen. Drie van onze eigen katten zijn ook in de brand gebleven. Momenteel verblijven er bij ons geen dieren."

Nieuwe poes

"Ons tijdelijke huisje gaan we inrichten met meubels en spullen die we krijgen via steun die spontaan op gang kwam. De giften komen van vriendinnen uit Pijpelheide, maar ook uit onder meer Hasselt en Keerbergen, van mensen die we niet eens kennen. We hebben ook een nieuwe poes gekocht in Rotterdam. Want een huis zonder kat, dat is echt geen leven."

"Over de oorzaak van de brand hebben we van het parket niets meer gehoord. In februari krijgen we hopelijk groen licht van de verzekering om het huis af te breken. We gaan het heropbouwen, maar dan ecologisch en geheel in hout. Eind dit jaar willen we er onze intrek nemen. Er komen opnieuw vijf hokken voor katten, naast de zeven hokken buiten voor honden. Mensen vragen nu al wanneer we terug opendoen. Het wordt voor ons nog een erg druk jaar."

Op zaterdag 16 februari gaat een benefiet door in zaal Ter Klasse vanaf 14 uur. Er zijn optredens van Alcatraz, One Time Bluesband, Kirri Valvekens en Autumn Chills. De toegang is 10 euro.