"Hopelijk trekt hij hier lessen uit" MINDERJARIGE OPGEPAKT VOOR BRANDSTICHTING AAN VOETBALKANTINE FC DE VENNE TOM VAN DE WEYER

02u37 0 Tom Van De Weyer Voorzitter Tom Van Gestel en penningmeester Theo Rens bij de beschadigde deur. Voor de beschadigde toiletten is een houten plaat geslagen. Aarschot Voetbalclub FC De Venne likt zijn wondenna de brandstichting van 24 november. De dader, een 16-jarige jongen heeft intussen bekend. "We hopen dat hij geleerd heeft van deze vandalenstreek en zouden hem graag spreken. We vinden het vooral erg voor de ouders, die wellicht mee opdraaien voor de schade", zegt voorzitter Tom Van Gestel.

"Hadden de buren die vrijdagochtend de zwarte rook niet tijdig ontdekt, dan was heel onze kantine afgebrand", zeggen voorzitter Tom Van Gestel en penningmeester Theo Rens.





Er was een brandje gesticht bij de deuren van de kantine en de toiletten. Om de hoek werd een fles met benzine gevonden, die wees op kwaad opzet.





"Was de brandweer niet zo vroeg aangekomen, dan hadden de houten planchetten van de muren vlam gevat en was er geen houden meer aan."





Uiteindelijk zijn enkel de twee deuren half verbrand. De kabel van een schotelantenne was gesmolten. In de toiletten is waterschade door het blussen.





"De verzekeringen zijn hier geweest om een bestek op te maken. De geschatte schade zal allicht boven de 5.000 euro liggen. De golfplaten op het dak waren door de hitte geplooid en moeten vervangen worden. Het is afwachten hoeveel we van de brandverzekering recupereren. De zwartgeblakerde muren hebben we alvast zelf geverfd."





Mond voorbijgepraat

De dader heeft intussen bekend. Het gaat om een 16-jarige jongen uit een buurtgemeente. "De bal ging aan het rollen toen hij op school zijn mond had voorbijgepraat. Mijn dochter gaat er ook naar school. Zo kwamen we het te weten", zegt Van Gestel. "Ik belde naar de politie om bevestiging. Ze zeiden dat de recherche nog bezig is met de zaak, maar de advocaat van de jongen heeft gezegd dat hij bekend heeft. Ik vind het bedenkelijk dat die advocaat dit al bekendmaakt, terwijl wij van het parket nog niets gehoord hebben", zegt Van Gestel. "Ik wil het dossier bij de politie inkijken, want ik zit met veel vragen."





Niet rancuneus

"Het belangrijkste, wat die jongen bezielde, weten we ook nog steeds niet. Hij had hier in Langdorp niets te zoeken, maar kwam toch in de vroege ochtend met de fiets naar hier om brand stichten. We zijn niet rancuneus tegenover die jongen. Hij zal deze daad nog lang met zich meedragen en we hopen dat hij zijn lessen eruit trekt. We zouden hem graag eens spreken, of zijn ouders. Vooral voor hen vinden we het erg. Het is nog onduidelijk of zij mee zullen opdraaien voor de schade."