"Hopelijk kan onze nieuwbouw er nu sneller komen" CHIRO MEET SCHADE OP NA ZWARE BRAND KRISTIEN BOLLEN

02u32 0 Foto Bollen Bij daglicht wordt de schade goed zichtbaar. Eén gebouw is in de as gelegd, het tweede zwaar beschadigd. Aarschot De leden van de lokale Chiro hebben gisteren de schade opgemeten in hun lokalen na de zware brand van woensdagavond. Eén gebouw is volledig vernield, een tweede zwaar beschadigd. Ook heel wat materiaal ging verloren in de vlammen. De jeugdbeweging hoopt nu de plannen voor een nieuwbouw versneld te kunnen uitvoeren.

De hulpdiensten werden woensdagavond omstreeks 19 uur gealarmeerd door buurtbewoners. Bij aankomst van politie en brandweer bleek een loods in de Kerkstraat al in lichterlaaie te staan. Gewonden vielen er niet, maar de materiële schade is aanzienlijk. Het parket stuurde medewerkers van het labo en een deskundige ter plaatse om de oorzaak te achterhalen, maar voorlopig is er nog geen uitsluitsel. Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie zal nu stalen van de brandsite onderzoeken. Alleszins wordt kwaad opzet niet uitgesloten.





De Chiro heeft in het verleden al wel eens met hangjongeren te maken gekregen, maar het is maar de vraag of zij in deze met de vinger gewezen kunnen worden. "De politie is volop met het onderzoek bezig", zegt hoofdleidster Kato Govaerts. "Als het werkelijk om kwaad opzet gaat, dan hoop ik dat ze de daders snel kunnen klissen. Onlangs zijn er nog verenigingen het slachtoffer geworden van brandstichting. Toeval of niet? Dat is aan de speurders om te achterhalen. Intussen zijn wij ons gebouw kwijt..." En doordat het gebouw voornamelijk als opslagplaats gebruikt werd, is de jeugdbeweging ook heel wat materiaal kwijt. "Tafels, stoelen, koelkasten, speelmateriaal,... Dit is een zwaar verlies..."





Vrijwilligers

De jeugdbeweging had wel reeds plannen voor een nieuwbouw, zij het verre van concreet. Maar er wordt nu gehoopt dat er, gezien de omstandigheden, sneller mee gestart kan worden. "De gronden waar we het hier over hebben, zijn van het bisdom", zegt Michiel Serneels van het 'bouwteam'. "Er zijn plannen om er een flatgebouw en aansluitend onze lokalen op te trekken. De bouwaanvraag loopt en we hebben van de verschillende betrokken instanties al een mondeling akkoord gekregen. We schatten de kosten op zo'n 150.000 à 200.000 euro. We hopen dat we op een hele groep vrijwilligers kunnen rekenen om ons te helpen bij de bouw. Als experts ons kunnen bijstaan voor pakweg de elektriciteitsvoorziening, het sanitair,... dan kunnen we ook veel kosten besparen. De werken zouden in 2020 starten, al hopen we nu dat het toch sneller kan." De Chiro-leden zullen overigens weinig hinder ondervinden van de brand, omdat de werking elders plaatsvindt.





De jeugdbeweging blijft intussen niet bij de pakken zitten. Iedereen is komende zaterdag welkom aan het kruispunt van de Oude Mechelsebaan en de Roodhuisstraat, waar op de parking van de apotheek een 'Jeneverdrink' georganiseerd wordt. Dat moet al wat extra geld in het laatje brengen. Ook vrijwilligers voor de bouw kunnen zich daar melden. In de komende dagen zal ook bekeken worden op welke manier er nog geld ingezameld kan worden.