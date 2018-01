"Hij verdiende die naam ook" 'BURGEMEESTER' FRANS JANSSENS (95) OVERLEDEN GEERT MERTENS

20 januari 2018

02u27 0 Aarschot Frans Janssens, de officieuze dorpsburgemeester van Wolfsdonk, is vrijdag overleden in het woonzorgcentrum Sint-Rochus. Hij werd 95 jaar. Met Janssens verliest Wolfsdonk één van zijn kleurrijkste figuren. "Frans Janssens was Wolfsdonk", zegt de officiële Aarschotse burgemeester André Peeters (CD&V). Frans richtte eind jaren veertig onder meer de dorpsraad op.

"Vader kwam aan zijn bijnaam door een journaliste van het toenmalige tijdschrift 'Rijk der Vrouw'", weet zoon Leo. "In die tijd bestond er nog geen gps en zij was op zoek naar de woning van Frans. Toen ze twee vrouwtjes de weg vroeg, zeiden die: 'ah, de burgemeester van Wolfsdonk.' Die bijnaam belandde ook in het artikel en is nooit meer verdwenen."





Hij zou het wel regelen

Frans verdiende die naam ook. "Hij stond iedereen met raad en daad bij", voegt Leo eraan toe. "Hij kende de weg om iets gedaan te krijgen. Duizenden vaders met hun zonen zijn bij ons over de vloer geweest. Vader was gepensioneerd adjudant bij de luchtmacht. Hij kon geregeld krijgen dat zonen 's avonds naar huis mochten in plaats van ergens gestationeerd te blijven. Hij schreef dan een brief met een uitvlucht. Had een familie bijvoorbeeld een paar konijnen, dan maakte hij daar al gauw een konijnenkwekerij van waar de zoon verplicht moest helpen. Dat deed hij met alle plezier, zonder er iets voor terug te vragen."





Cognac of sigaar

Als de mensen hem toch wilden bedanken, had hij het liefst een flesje cognac of een goede sigaar. "Tot voor tien jaar was hij onafscheidelijk met zijn pijp, sigaret of sigaar. Ik heb vandaag in zijn kamer in het woonzorgcentrum ook nog een kistje sigaren gevonden. Dat heeft hij altijd bijgehouden." Frans was niet ziek. "Begin deze week sukkelde hij met een bronchitis", aldus Leo. "Daarna is het snel gegaan."





Janssens was ook een overtuigd royalist. "Als er iemand iets negatiefs zei over het koningshuis, kreeg je het met hem aan de stok", lacht Leo. "Dat zat in de familie. Ook zijn broer, Evrard - die jaren geleden overleed -, was een royalist. Frans verzamelde ook vanalles en nog wat over het koningshuis maar zijn verzameling was niet zo uitgebreid als die van zijn broer."





Over de dood praatte hij niet graag. "Toen ons moeder stierf vijf jaar geleden hebben we het er even over gehad, maar hij schoof dat altijd voor zich uit", herinnert hij zich. "'Stook mij maar op in een kartonnen doos', zei hij toen."





In totaal was hij vijftig jaar voorzitter van de Dorpsraad. Daarna nam zoon Leo de taken van Frans over.





"Eén keer, tientallen jaren geleden, is hij eens opgekomen voor de gemeenteraadsverkiezingen", zegt Leo.





"Hij was toen net niet verkozen. Daarna heeft hij nooit meer op een lijst gestaan."





Enorm verlies

"Frans Janssens heeft enorm veel voor het dorp betekend", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). Hij bezocht Frans nog op zijn sterfbed. "Niet alleen in Wolfsdonk, maar in heel Aarschot was hij een bekende figuur. Het is een enorm verlies voor onze stad. Hij zette zich ook voortdurend in voor de herdenkingsplechtigheden van de Oud-strijders."





Op zaterdag 27 januari vindt om 10 uur de uitvaartplechtigheid van Frans Janssens plaats in de Sint-Antonius abtkerk van Wolfsdonk.