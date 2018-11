‘Harmony Concept’ schoonheidssalon van het jaar Geert Mertens

19 november 2018

Schoonheidssalon Harmony Concept is verkozen tot ‘Schoonheidssalon van het jaar’. Dat is de belangrijkste wedstrijd voor de beauty- en wellnesswereld in Vlaanderen. Zaakvoerster Peggy Lemmens en haar team waren in de nopjes met de titel.

Er namen in totaal 150 zaken aan de wedstrijd deel. Initiatiefnemer van de verkiezing is Ronny Van Cutsem. Gastvrouw Geena Lisa verzorgde de presentatie. Er waren meerdere prijzen te winnen maar ‘Harmony Concept’ veroverde wel de meest begeerde titel.

De zaak bestaat al 28 jaar, toen startte Peggy in de kelder van haar ouders met een kapperszaak annex schoonheidssalon. Sinds 2013 richt ze zich op huidverjonging. Ze biedt meer dan vijftig behandelingen aan. Die verschillen van zomer tot winter want elk seizoen is je huidtype anders.