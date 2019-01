“Graag zonnepanelen, elektrische bussen en windmolens in Aarschot” Actie Youth for Climate zet jongeren aan tot nadenken over veranderend klimaat Tom Van de Weyer

30 januari 2019

15u07 0 Aarschot De actie Youth for Climate van Jeugdhuis De Klinker bracht geen menigte op de been, maar leverde wel ideeën om Aarschot de komende jaren klimaatneutraler te maken. De jongeren zien vooral praktische oplossingen, zoals minder plastic gebruiken. Klimaatschepen Isabelle Dehond (Open Vld) zoekt draagvlak om groene energie op te wekken.

“Twee jaar geleden begon Aarschot het traject om een kind- en jeugdvriendelijke gemeente worden”, zegt Inne Eeckhout, diensthoofd van De Klinker. “Uit rondvragen kwam toen al boven dat de jeugd erg begaan is met het milieu en klimaat. De recente marsen in Brussel zetten ons aan om ook hier bewustwording op gang te brengen. We laten vandaag de jongeren van Aarschot hun ideeën spuien.”

In Jeugdhuis De Klinker werd woensdagmiddag een klimaatdebat gehouden met 65 leerlingen van SIBA, SIMA, het atheneum KAMSA en het Sint-Jozefscollege. De hoofdvraag was ‘wat kan je zelf doen en wat kan de stad doen om de klimaatverandering te stoppen?’ Aansluitend konden leerlingen in de groene zone van De Klinker op de Grote Markt hun ideeën neerschrijven en aan een boompje hangen. “De voorstellen worden overhandigd aan het stadsbestuur. Ze belooft voor elk goed voorstel een boom te planten. De dienst Milieu zoekt een perceel om dat te doen”, zegt Eeckhout.

De opkomst was niet groot, maar de jongeren die er waren hadden uitgesproken meningen. Zonnepanelen op de scholen, zuiniger gebruik van plastic en moderner openbaar vervoer zijn de vaakst voorkomende wensen aan de boom. “Onder ons drieën hebben we begin dit jaar een weddenschap gesloten dat we twee keer in de week vegetarisch eten. Tot nu toe houden we goed vol”, zeggen Floor Van Casteren, Famke Verlinden en Elisabeth Janssens (allen 15) van KAMSA. “We zouden graag zien dat op school elke week een veggiedag wordt ingevoerd. We moedigen ook aan om een brooddoos te gebruiken in plaats van wegwerpverpakking. De stad zelf kan elektrische bussen inzetten.”

Ook enkele leerlingen van het Damiaaninstituut zijn naar de Grote Markt gekomen. “Wij gaan met de fiets naar school, zelfs met dit weer”, zeggen Elise Geysen, Laurane Van Heuckelom en Elien Mees (allen 14). “De lege openbare ruimte zou beter opgevuld moeten worden met planten, te beginnen met onze eigen school. Die kan wat meer groen gebruiken. We pleiten ook voor drankautomaten waar je kan tappen met je eigen drinkbus.”

“De komst van elektrisch vervoer bespreken we nu met De Lijn”, zegt Isabelle Dehond (Open Vld), de nieuwe schepen van Leefmilieu en Klimaat. “Aarschot heeft nog heel wat in te halen. Dit stadsbestuur wil draagvlak creëren om windturbines op ons grondgebied toe te laten. In april is de renovatie van het stadhuis voltooid. Een volgende stap zou zijn om er zonnepanelen op te plaatsen. Ook andere overheidsgebouwen komen ervoor in aanmerking. Zowel voor wind- al zonne-energie zoeken we naar een formule van burgerparticipatie, zoals die in naburige gemeenten als is opgezet. In de komende legislatuur moet dat lukken.”