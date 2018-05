"Geen tijd meer voor hypnose als entertainment" HYPNOTISEUR ROB DE GROOF STELT BOEK VOOR IN LAS VEGAS GEERT MERTENS

12 mei 2018

02u25 0 Aarschot Hypnotiseur Rob De Groof (43) is de eerste Belg ooit die gevraagd wordt om te spreken op de populaire HypnoThoughts conferentie in Las Vegas. Het festival, dat duizenden bezoekers trekt, vindt plaats in augustus. Hij stelt er dan zijn boek voor. In het najaar is hij ook van de partij op de UK Hypnosis Convention in Londen én een beurs in New York.

In tien jaar tijd kreeg Rob 'The Groove' (zoals de Engelstaligen zijn naam uitspreken, red.) serieuze naambekendheid in het hypnosewereldje.





"Daarom dat ik gevraagd wordt om te komen spreken op allerhande conferenties. Ik ben de eerste Belg die dit klaarspeelt. Ze zijn vooral onder de indruk hoe we in korte tijd ons hypnosecentrum konden uitbouwen. We hebben nu drie vestigingen: de hoofdzetel in Aarschot en de afdelingen in Antwerpen en Gent. Ondertussen werken we hier met zes therapeuten."





Als het van De Groof afhangt blijft het hier niet bij. "Ik wil het centrum nu verder uitbouwen in Wallonië", voegt hij eraan toe. "Wat we doen, bestaat daar nog niet."





Opgestaan uit rolstoel

In het centrum kunnen mensen onder hypnose een poging ondernemen om te stoppen met roken. "We kunnen echter niet toveren", gaat hij verder. "Mensen moeten ook echt bereid zijn om iets te veranderen in hun leven. Dan boek je met hypnosetherapie een goed resultaat. De topper is momenteel 'de virtuele maagring' om af te vallen."





Het strafste dat Rob ooit meegemaakt heeft, is dat iemand terug kon lopen na een hypnosesessie. "Dat gebeurde bij mijn collega", voegt hij eraan toe. "Het meisje zat in een rolstoel. Daar was ze door allerlei medicatie in geraakt. Op een gegeven moment werd haar gevraagd om op te staan en weg te wandelen en dat lukte. Ze loopt vandaag nog altijd rond. Er bestaan zelfs filmpjes van. Zelf heb ik een vrouw van een tic nerveux afgeholpen die ze al vijftien jaar had."





Hypnose via skype

Rob heeft klanten van over de hele wereld. "Via sociale media word ik veel gecontacteerd en ja, het is perfect mogelijk om iemand te hypnotiseren via skype. Dat gaat zelfs heel makkelijk. Ik heb zo zelfs al een Canadees van het roken afgeholpen. Ook uit Zurich en Caïro heb ik al klanten gehad."





Ondertussen kennen ze hem ook wel in Aarschot. "Elke week kom ik het wel tegen: mensen die niet in mijn ogen durven kijken omdat ze vrezen dat ik ze anders hypnotiseer", lacht hij. "Maar daarvoor hoeven ze zelfs niet in mijn ogen te kijken. Lesgeven is mijn grote passie. Ik heb ondertussen voor niets anders meer tijd. En ja, ik reis heel de wereld rond. Las Vegas is leuk maar ik kijk vooral uit naar New York. Ik ben nogal verzot op grote schermen en dan is de conferentie op Times Square in New York de uitgelezen plek."





Het boek 'Mentalism for Hypnotherapists' wordt in augustus in Las Vegas voorgesteld. Voor meer informatie over Rob De Groof kan je terecht op www.hypnosecentrum.be.