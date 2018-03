"Geef onveilige fietspunten door" 28 maart 2018

02u40 0

Om in het nieuwe fietsbeleidsplan geen onveilig kruispunt over het hoofd te zien, kunnen bewoners tot en met 30 april hun aandachtspunten doorgeven.





"Meer en meer Aarschottenaren verplaatsen zich met de fiets en dat kunnen we alleen maar toejuichen", zegt schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld).Via een vragenlijst op de stadswebsite wordt gepeild naar problemen die fietsers ervaren. Om respondenten te bedanken voor hun medewerking worden er Aarschotse mokken en een cadeaubon ter waarde van vijftig euro verloot onder de deelnemers. (GMA)