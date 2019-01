“Ergernis op de weg? Snel het team bellen” Nieuw stadsbestuur gaat van start met ‘Rapid Intervention Team’ Geert Mertens

06 januari 2019

Losliggende tegel of overhangende tak gesignaleerd? Even het ‘snelle interventieteam’ van de stad Aarschot bellen. Het nieuwe stadsbestuur pakt, in de loop van het jaar, uit met een zogenaamd ‘Rapid Intervention Team’. Dat is een ploeg die opereert binnen de technische dienst en die ervoor instaat kleine ergernissen, waarmee de Aarschottenaar dagelijks geconfronteerd wordt, op te lossen.

“Dergelijke zaken wekken veel wrevel op maar zijn gemakkelijk op te lossen”, zegt toekomstig schepen van Openbare Werken Gerry Vranken (Open Vld).

Hij spreekt uit ervaring. Jarenlang kruiste Vranken door heel Europa als buschauffeur. “Ik herinner me een verkeersbord dat maar op de weg bleef staan en het verkeer hinderde, terwijl het absoluut niet nodig was. Dergelijke zaken kunnen voortaan in Aarschot snel doorgegeven worden.”

De werken moeten wel realistisch zijn. “Het is niet de bedoeling om een heel nieuw fietspad in een straat aan te leggen”, voegt hij eraan toe. “Dat zijn werken die structureel moeten ingepland worden. Een welbepaalde put herstellen, die er plots gekomen is en die de veiligheid van de gebruikers in gevaar brengt, kan wel.”

“Het kan best zijn dat de dienst in het begin overstelpt wordt met aanvragen maar altijd moet de toetsing gebeuren of het werk snel kan uitgevoerd worden”, zegt hij.

“Dat moet ook naar de bellers gecommuniceerd worden. Of de ploeg gevormd zal worden door twee vaste medewerkers of dat er een beurtsysteem ingevoerd wordt, is nog niet bekend. Dat moeten we de komende weken bekijken. We streven ernaar het team in de loop van het jaar actief te laten starten maar een datum kan ik er voorlopig nog niet op plakken.”

Een snelle interventiedienst is nieuw binnen de stad Aarschot. “Ik weet niet of andere steden al dergelijk team hebben”, aldus Vranken. “Bij de brainstorm, die we hielden om ons plan voor een Nieuw Aarschot op te maken, kwam het idee naar voren. Ik stond er meteen achter. Hoe vervelend is het niet om te zien dat een tegel maar los blijft liggen, terwijl zo’n karwei heel snel opgeknapt is.”

Vranken wil ook werk maken van een goede communicatie van toekomstige openbare werken in de stad “Ik ben ervan overtuigd dat mensen niets tegen werken in hun straat hebben als deze goed vooraf gecommuniceerd zijn”, legt hij uit. “Op die manier hebben ze de nodige maatregelen kunnen nemen om alles vlot te laten verlopen!”