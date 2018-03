"Elke deelgemeente heeft eigen AED-toestel" 14 maart 2018

02u50 0 Aarschot Het is nu officieel: Aarschot is een hartveilige stad. In het najaar van 2017 werd een project opgestart om op strategische plaatsen een AED-toestel te voorzien. Op dit moment beschikt elke deelgemeente over een AED-toestel.

"Een AED of Automatische Externe Defibrilator is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen", luidt het. "Het toestel zorgt ervoor dat je overlevingskansen met meer dan zeventig procent stijgen." Het is immers belangrijk om snel te handelen als er iemand met een hartfalen kampt. "Intussen lieten we al tien toestellen plaatsen", weet burgemeester André Peeters (CD&V). "Met de recente plaatsing van een toestel aan het nieuwe gebouw van de O.L.V. van Fatimaschool in de Gijmel heeft nu elke deelgemeente een AED-toestel."





Recent kreeg ook parochiezaal Den Abt in Wolfsdonk en zaal Den Akker in Rillaar een toestel. "Het Rode Kruis organiseerde cursussen in samenwerking met onze dienst Welzijn en de Stedelijke Welzijnsraad", voegt schepen van Welzijn Geert Schellens (sp.a) er nog aan toe. (GMA)