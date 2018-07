"Dankzij dit beeld leeft mijn man voort" KUNSTWERK AARSCHOTSE KUNSTENAAR ROLAND RENS (54) ONTHULD IN MECHELS PARK WANNES VANSINA & TOM VAN DE WEYER

12 juli 2018

02u29 5 Aarschot De Aarschotse kunstenaar Roland Rens krijgt elf jaar na zijn dood een plaats in het Vrijbroekpark in Mechelen. Zijn gerestaureerde beeld 'De Zoeker' werd maandag ingehuldigd in de nieuwe schaduwtuin van het park. "Het is een hele eer. Ik ben erg emotioneel", zegt weduwe Lieve De Bruyn bij de onthulling.

Vooraleer het kunstwerk in het Vrijbroekpark kwam, liet het provinciebestuur het bronzen beeld, dat licht beschadigd was, restaureren door atelier Remmen in Hoboken. Het kreeg ook een sokkel. "Het beeld stond in het vroegere Provinciehuis. Roland is destijds gaan kijken om het te restaureren, maar hij is dan ziek geworden en het is er nooit meer van gekomen", vertelt De Bruyn. "Sindsdien heeft het opgeborgen gezeten. Het is emotioneel dat het hier nu tussen de mensen een plaats krijgt. Dat had hij het liefst, dat zijn werk door iedereen gezien kon worden."





Roland Rens overleed in 2007 op 54-jarige leeftijd aan een slepende ziekte. Hij is de bekendste kunstenaar van Aarschot en specialiseerde zich in sculpturen. Zijn vak leerde hij aan de Academie in Mechelen, waar hij les kreeg bij meesters als Lode Eyckermans en Frans Van den Brande. Hij woonde ook een tijdje in de Dijlestad. "In Mechelen heeft hij een geschiedenis. Hij leerde er de basis van zijn kunst. Ik denk dat hij het heel plezant gevonden zou hebben om een van zijn werken daar te zien staan", aldus De Bruyn.





Ze vindt de schaduwtuin een prachtige plek. "Mijn man hield van groen en bloemen. Hij was ook altijd heel blij met de onthulling van een monument in de openbaarheid. 'Mijn beelden zijn er altijd', zei hij, 'ook als ik er niet meer ben, staan ze er nog.'" Op een twintigtal openbare plaatsen in Vlaanderen zijn werken van Rens te zien, onder meer in Antwerpen, Maaseik, Temse en het Begijnhof in Lier bij de Zusters Symforosa. In Lier was hij van 1978 tot 1994 leraar aan de Academie.





Het merendeel van zijn sculpturen staat in thuisstad Aarschot. Bij de meest bekende zijn de bronzen buste 'De Lach' aan CC het Gasthuis en 'De Demerwachter' op de Grote Markt.





Grootste beeldhouwer

"Zijn succes blijft nog altijd voortduren. Uit depots duiken weer werken op die publiek gemaakt worden", zegt schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V). "Dit bewijst dat hij de grootste beeldhouwer was die we ooit gekend hebben."





In 2008 werd Rens postuum tot ereburger van Aarschot benoemd. De Demerkade die langs het atelier van de kunstenaar loopt werd in 2013 de Roland Renskade gedoopt. Zijn tekenatelier op die plaats is opengesteld voor publiek. "Ik heb alles er aanaangeroerd gelaten. Er staan ook werken van hem en bezoekers kunnen er iets drinken", zegt De Bruyn.