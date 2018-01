"Dan drinken we maar een jenevertje meer" Brand chirolokalen het gespreksonderwerp op jeneverdrink 02u33 0 Foto Vanessa Dekeyzer Jan Vanvlasselaer, Jordy Helsen, Steve Lemmens en Steven Aerts komen de Chiro een hart onder de riem steken. Aarschot Op de jaarlijkse jeneververkoop van de Chiro Ourodenberg was er maar één gespreksonderwerp: de uitslaande brand van vorige woensdag die de oude lokalen van de jeugdvereniging in de as legde.

"Dat is normaal als je weet dat dit gebouw uit 1970 enorm veel herinneringen bij de mensen oproept", zegt Michiel Serneels. "Er is een stukje verleden weggevaagd en dat komt hard aan." Jan Vanvlasselaer, Jordy Helsen, Steve Lemmens en Steven Aerts, papa's van leden van de Chiro, kwamen naar het tentje op de hoek van de Oude Mechelsebaan en de Roodhuisstraat om een jenevertje te drinken. "We komen elk jaar naar hier, maar dit jaar wilden we er zeker bij zijn om onze steun te betuigen en drinken we een jenevertje meer", zegt het kwartet lachend. "Na de vakantieperiode gaan we met ouders samen zitten om te bekijken wat we nog meer kunnen betekenen. Misschien dat er een crowdfunding op gang kan gebracht worden." Niet alleen centjes, maar ook helpende handen zullen meer dan nodig zijn, beseft Michiel. "Zo kunnen we ook besparen op werkuren. Kandidaat-helpers mogen zich steeds bij ons aanmelden." (VDT)