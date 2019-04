“Chinese wolhandkrabben nog niet massaal aanwezig” De buurtbewoners houden hun hart vast voor een herhaling van de plaag van drie jaar geleden

Geert Mertens

07 april 2019

10u41 0

Op sociale media doken afgelopen week opnieuw filmpjes op van Chinese wolhandkrabben die tippelen in de omgeving van ‘s Hertogenmolens in Aarschot. Die beestjes zorgden drie jaar geleden voor enorme hinder in de buurt. Op dit moment is de situatie nog onder controle. Al duiken de eerste dieren wel op in de vallen, die geplaatst werden. “Hout vasthouden voor de komende weken”, klinkt het in de buurt.

Drie jaar geleden zaten er duizenden krabben in het water ter hoogte van ‘s Hertogenmolens. Zelfs tot in de kamers van de gasten van het hotel werden er diertjes gesignaleerd. Eens ze uit het water zijn, leven ze niet lang en sterven ze. Daardoor lagen de omliggende wegen destijds bezaaid met kadavers van krabben. Wat ook de nodige geurhinder met zich meebracht.

“Drie jaar geleden stond ik hier met een borstel in de aanslag om ze weg te meppen”, zegt Magalie Olivier van hotel ‘s Hertogenmolens. Ze kropen op de muren en ook in de liftschacht zaten er.

Op het grasveld van ‘s Hertogenmolens staat een keerwand. Als de krabben er proberen op te kruipen, vallen ze en belanden ze in één van de kuipen. Die staan er nog steeds en doen hun werk.

“Op dit moment zitten er een aantal diertjes in de kuipen maar van een plaag, zoals toen, is geen sprake”, gaat ze verder. Toen moesten kuipen vol krabben terug in het water gekieperd worden. “Ik heb de filmpjes deze week ook zien opduiken maar ik vraag me af of het geen beelden zijn van vroeger”, zegt Magalie. “De situatie is momenteel onder controle. En wij kunnen het weten want we zitten hier aan de bron.”

Het blijft bang afwachten. “We hopen dat het zo blijft”, voegt ze eraan toe. “Ik krijg terug koude rillingen als ik eraan denk hoe het drie jaar geleden was.”

De Chinese wolhandkrab is een krabbensoort uit Azië die sinds 1920 in zoete waterlopen in Vlaanderen opduikt. Destijds zijn ze wellicht als larven in ballasttanks van schepen meegereisd. Op sommige plaatsen, waar de stroming ideaal is zoals aan ‘s Hertogenmolens, blijven de dieren hangen.

De krab heeft bij ons geen natuurlijke vijanden waardoor de populatie snel de hoogte ingaat. De dieren zijn omnivoor en eten alles op wat hun pad kruist: planten, afval en dode vissen.

In sommige landen zijn de krabben zelfs een delicatesse maar het nabijgelegen restaurant gaf eerder al aan dat ze er niet aan denken om de ‘s Hertogenmolenskrab op de menukaart te zetten.