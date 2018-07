'BMX-parcours' wordt eindelijk aangepakt EIND SEPTEMBER STARTEN WERKEN VOOR VRIJLIGGENDE FIETSPADEN BETEKOMSESTEENWEG GEERT MERTENS

24 juli 2018

02u24 0 Aarschot Eind september krijgt de Betekomsesteenweg eindelijk nieuwe, vrijliggende fietspaden. De rijweg wordt ook versmald en alle nutsleidingen worden vernieuwd. De weg wordt veel gebruikt door de schoolgaande jeugd en ook recreanten passeren er vaak. Omdat de fietspaden er zo slecht bijliggen, wordt de Betekomsesteenweg ook wel eens een BMX-parcours genoemd.

"Dit dossier gaat eindelijk naar uitvoering", zegt schepen van Openbare Werken Christel Verlinden (Open Vld).





"We hadden liefst dat het nog voor de start van de scholen zou gerealiseerd worden maar dat is praktisch niet haalbaar. Binnen het stadsbestuur beslisten we om bij elk dossier te bekijken of bovengrondse leidingen ondergronds kunnen gebracht worden. Dat was ook hier mogelijk. Omdat de sleuf maken de duurste kost is, volgen de andere nutsmaatschappijen en voeren ook zij werken uit."





Onder meer De Watergroep, Proximus en Eandis vernieuwen de leidingen. Voor de afwerking van het bovenste gedeelte (de fietspaden en de rijweg) wordt in totaal 700.000 euro uitgetrokken.





"Over een lengte van 850 meter worden, aan elke zijde, de fietspaden vernieuwd", voegt ze eraan toe.





"Tussen de fietspaden en de rijweg komt een lage haag zodat er een duidelijk onderscheid is. In de toekomst is er ook geen gemotoriseerd verkeer via de kant van de wijnhandel meer mogelijk. Auto's moeten omrijden via de Duracell-fabriek. Tachtig procent van de werken kan rekenen op subsidies. Het traject is immers gelegen op het bovenlokaal fietsroutenetwerk."





Dan nog liever op rijweg

Tijdens de werken zal één fietsrijstrook behouden blijven voor het fietsverkeer. Het gemotoriseerde verkeer moet een omleiding volgen via de Ter Heidelaan. "Tegen eind april 2019 moeten de werken klaar zijn."





De werken zijn broodnodig. "Het is niet te doen", zuchten toevallige passanten Rudy Trevels en Nelly Stevens terwijl ze even halt houden met de fiets. "Je wordt helemaal door elkaar geschud. Nee, we rijden niet dikwijls langs deze weg: we proberen hem zoveel mogelijk te vermijden. Vaak rijden we dan ook gewoon op de rijweg. We zijn dan ook blij dat er eindelijk iets aan gedaan wordt maar hopelijk wordt de haag goed onderhouden. In Nederland staan er ook vaak hoge hagen en dat beperkt de zichtbaarheid."





De Betekomsesteenweg komt ook voor op de fietsknelpuntenkaart die Groen onlangs lanceerde. "Als we meer mensen op de fiets willen krijgen, moeten ook de fietspaden er fatsoenlijk bij liggen", besluit de schepen.