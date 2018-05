"Belasting op lijkenvervoer eindelijk geschrapt" 16 mei 2018

02u48 0 Aarschot Het stadsbestuur is van plan om de belastingen op lijkenvervoer, die in het jaar 2018 geïnd werden, terug te betalen. De belasting werd op de jongste gemeenteraad eindelijk afgeschaft. "Ze is immers illegaal", klinkt het bij oppositiepartij N-VA.

Tot voor kort moest er, om met een lijk over het grondgebied van de stad te rijden, 64,30 euro betaald worden. Als je weet dat het crematorium Hofheide enkel bereikbaar is via Aarschot, weet je dat dit heel wat geld voor de stadskas opleverde. "Voor het jaar 2017 inde de stad om en bij de 20.000 euro", klinkt het bij fractieleider Annick Geyskens (N-VA).





"Waarom de stad Aarschot deze miserietaks, als enige in Vlaams-Brabant, nog steeds niet had afgeschaft, bleef een raadsel. We hebben nooit een zinnige uitleg gekregen. Volgens het decreet uit 2004 mogen gemeenten de regels voor begrafenissen zelf vastleggen, maar mogen ze alleen belastingen heffen op teraardebestelling of uitstrooiing. Belasting op vervoer gaat in tegen de geest van de wet en het decreet."





Belasting terugbetalen

Het stadsbestuur besliste nu toch om deze oude belasting te schrappen. Volgens het advies van de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) is de belasting wettig behalve wanneer het het ziekenvervoer gaat naar een andere gemeente waar de teraardebestelling plaatsvindt. Geyskens roept het stadsbestuur op om de belastingen, die jarenlang onterecht geïnd werden, terug te betalen aan de gedupeerden. "Ook de stad Aarschot staat niet boven de wet", zegt ze.





