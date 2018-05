"Amaryllis is natuurlijke keuze voor onze juwelen" MABANI LAAT COLLECTIE PROMOTEN DOOR ACTRICE GEERT MERTENS

17 mei 2018

02u30 0 Aarschot Zangeres en actrice Amaryllis Temmerman, bekend van onder meer Familie en Spoed, wordt het nieuwe gezicht van het Belgische juwelenmerk Mabani. Dat bestaat dit jaar precies veertig jaar en is in handen van Ann Pauwels, met thuisbasis in Wolfsdonk.

Ann Pauwels nam Mabani - pionier op het vlak van juweelavonden-aan-huis in ons land - zo'n zeven jaar geleden over van oprichtster Marie-Louise Weckx uit Scherpenheuvel, nadat ze er al enige tijd aan de slag was. Nu heeft ze de touwtjes in handen en kiest ze voor Amaryllis Temmerman als uithangbord. "Een natuurlijke keuze voor ons merk", meent ze. "Met Amaryllis heeft Mabani eindelijk iemand gevonden die dezelfde waarden koestert en kwaliteit ten alle tijden voorop plaatst. Zo komt er ook een einde aan een lange zoektocht naar een uithangbord voor ons label. Amaryllis is een creatieve duizendpoot. Op muzikaal vlak brengt zij haar eigen repertoire, bestaande uit Nederlandstalige pop en kleinkunst. Tegen de mainstream in, maar steeds met emoties. Voorts is zij een steengoede actrice en presentatrice. Ze past helemaal bij Mabani. Met haar hopen we een breder publiek aan te trekken."





Voor Amaryllis zelf is het een droom die uitkomt. "Mabani staat voor puur en eigenzinnig", laat zij weten via Facebook. "Ann Pauwels kleurt ook graag buiten de lijntjes, de platgetreden paden zijn niets voor haar. Het klikte dan ook meteen tussen ons."





Sinds de oprichting in 1978 is Mabani gekend als leverancier van aparte ontwerpen. "We laten ons beïnvloeden door wat we waarnemen, en minder door wat de mode voorschrijft", aldus Pauwels. "De inspiratie komt uit de wereld rondom ons heen. Indrukken worden schetsen, die hun eigen leven gaan leiden en resulteren in prachtige creaties. Elk juweel wordt met de hand geschetst, maar niet elke schets haalt de uiteindelijke collectie. Er wordt gewikt en gewogen. Enkel de meest bijzondere creaties worden geselecteerd."





Idee? Tekenen!

Pauwels ontwerpt ook zelf. "Als ik een idee heb, dan moet alles wijken en begin ik te tekenen", klinkt het. Dat doet ze in het atelier in Wolfsdonk. Het eigenlijke smeden van de juwelen wordt wel uitbesteed. "Onze juwelen zijn overigens niet duur. Ons goedkoopste model kost 20 euro, het duurste 370 euro." De juwelen kunnen gekocht worden tijdens homeparty's, in de winkel (Mouthorensteenweg 48), via de webshop of via Storesquare. Amaryllis zal nog deze of volgende maand ook zo'n homeparty bezoeken. Meer informatie op de website www.mabani.be.