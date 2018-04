"Al 900 paaseieren dingen mee naar prijs" PAASEIERENRACE OP AFGESLOTEN DEMERARM IS APOTHEOSE PAASGEBEUREN GEERT MERTENS

06 april 2018

02u28 0 Aarschot De paaseierenrace die zaterdag plaatsvindt op de afgesloten Demerarm aan de Roland Renskade moet zaterdag de apotheose vormen van het paasgebeuren in Aarschot. Momenteel zijn er al 900 eieren aan de man gebracht. De top drie kan mooie geldprijzen winnen.

Net als de kerstman, eind vorig jaar, nam deze week ook de paashaas zijn intrek in de Stadsfabriek. De Aarschotse Middenstandsraad wil van het gebeuren een jaarlijks evenement maken.





Duckrace

"Iedereen kent de duckrace waarbij er eendjes op het water worden losgelaten", zegt Lily Schrijvers. "Welnu, wij wilden het anders aanpakken en organiseren zaterdag voor de eerste keer een paaseierenrace. Eieren kunnen gewonnen worden door deel te nemen aan de etalagewedstrijd die momenteel plaatsvindt.





"In totaal nemen 108 winkels uit Aarschot en Rillaar deel. De vragen zijn gemakkelijk, plezierig en passen allemaal in het paasthema. Nu zaterdag om 12 uur worden de laatste eieren verdeeld."





Om 15 uur worden de paaseieren dan losgelaten op de afgesloten Demerarm.





"Ter hoogte van 't Atelier worden ze in het water gelaten", voegt Schrijvers eraan toe. "Aan het bruggetje van de Delhaize is de aankomst. In totaal worden er drie podiumplaatsen verdeeld. Hieraan zijn mooie geldprijzen verbonden, namelijk 250 euro voor het eitje dat er eerst aankomt, 150 euro voor het tweede en 100 euro voor het derde. Het bedrag moet uitgegeven worden bij de handelaars uit Groot-Aarschot."





Het is dit jaar de eerste editie.





"Maar we willen er een jaarlijks wederkerend evenement van maken", luidt het. Tot en met zaterdag woont de Paashaas ook nog in de Stadsfabriek. "Hij zorgt er voor een leuke paassfeer voor het ganse gezin en geeft paaseitjes aan iedereen", aldus Schrijvers. "De kinderen kunnen met de paashaas op de foto, kunnen tekeningen voor hem maken en naar hartenlust springen op de springkastelen."





Outlet en stockverkoop

Gisteren bezocht de paashaas ook de wekelijkse markt en verraste hij de aanwezigen met lekkere eitjes.





"De paasactie wordt eind deze maand afgesloten met een outlet en met een stockverkoop", voegt Schrijvers eraan toe. "Alles wat niet te groot en te zwaar is, kan er aangeboden worden aan bodemprijzen. Dat gaat van kleding, schoenen, accessoires tot gadgets, interieur- en huishoudspulletjes. De zelfstandige handelaars van Groot-Aarschot kunnen hier gratis aan deelnemen."





De openingsuren: op 26 en 27 april van 17 tot 20 uur en op zaterdag 28 april van 13 tot 20 uur.