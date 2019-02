“Aarschottenaren krijgen rechtstreeks inspraak” Geert Mertens

18 februari 2019

19u10 0

Burgers kunnen voortaan rechtstreeks voorstellen over het beleid op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Normaal kunnen enkel gemeenteraadsleden of schepenen dat. Nu biedt de stad ook de mogelijkheid aan burgers. “Rechtstreeks meewerken aan het beleid wordt dus mogelijk”, klinkt het.

“We vinden het belangrijk dat burgers zelf voorstellen over het beleid kunnen indienen”, aldus schepen van Participatie Isabelle Dehond (Open Vld). “Dit stond ook al expliciet vermeld in het programma van het nieuwe stadsbestuur. We willen dit nu effectief in de praktijk toepassen. Daartoe lieten we de nodige bepalingen opnemen in het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad.”

Concreet kunnen de burgers voortaan een punt op de agenda plaatsen als hun voorstel de handtekeningen van 1% van het aantal inwoners ouders dan 16 jaar verzamelen. De indiener wordt dan op een commissie uitgenodigd voor verdere bespreking. Een stemming beslist dan of het punt uiteindelijk wordt aangenomen. Verzoekschriften voor de gemeenteraad moeten eerst behandeld worden door het college van burgemeester en schepenen. “Een verzoekschrift heeft een meer officieel karakter, maar het spreekt voor zich dat burgers met alle gewone vragen ook nog steeds bij de stad terechtkunnen.”

De stad werkte intussen gebruiksvriendelijke formulieren uit die de Aarschottenaren kunnen benutten om een voorstel of verzoekschrift in te dienen. Beide formulieren zijn beschikbaar op de stedelijke website www.aarschot.be.