"Aarschot is ramp voor rolstoelgebruikers" SCHEPENEN VAN STAD VAN KASSEISTAMPERS ONDERVINDEN ZELF DE ONGEMAKKEN TOM VAN DE WEYER

23 mei 2018

02u29 0 Aarschot Rolstoelgebruikers kunnen niet uit de voeten in de straten van Aarschot, die op veel plaatsen met kasseien zijn aangelegd. Het stadsbestuur kon dat gisteren zelf ondervinden in een wandeltocht samen met andersvaliden.

Drie schepenen waren gisteren voor een keertje ziende blind en waagden zich in het stadcentrum met blindenstokken en rolstoelen. Christel Verlinden (Openbare werken, Open Vld), Geert Schellens (Welzijn, sp.a) en OCMW-voorzitter Julia Mellaerts (CD&V) werden voortgeduwd door enkele mensen van de werkgroep 'Toegankelijkheid'. Leo Janssens, voorzitter van de Welzijnsraad, liep geblindeerd rond.





Ervaringsdeskundige Joris Roelens (49) was hun gids. "Als slechtziende moet ik vooral oppassen dat ik niet tegen terrasmeubelen loop of reclameborden van winkels. Op de Elisabethlaan voel ik me pas onveilig. Daar wordt te snel gereden en ik kan moeilijk inschatten wanneer ik kan oversteken. Een geluidssignaal bij oversteekplaatsen zou nuttig zijn. Slechtzienden redden zich nog wel, maar voor rolstoelgebruikers is Aarschot een ramp."





Dat moet ook schepen Verlinden beamen. "Na amper een paar honderd meter in de rolstoel besef je dat de geringste verplaatsing stuntwerk is. De stoepen zijn niet overal effen en lopen soms af. Voor ouderen met een rollator valt dit niet mee. In de toekomst zullen we bij heraanleg van openbare ruimte wat minder kasseien gebruiken. Dan boeten dan maar wat in op onze bijnaam van 'Kasseistampers'." De wandeling begon aan het Sociaal Huis. De ingang is verhard met kasseien, een afwerking had evengoed met een gladde ondergrond gekund.





"Toch hebben we al goede vooruitgang gemaakt", vindt Verlinden. "De Raskinkade is in 2011 helemaal heringericht. Voordien was het een jaagpad, nu is het een brede boulevard. Er komen nog twee rustbanken bij. Bij de borduren zijn er noppentegels gelegd voor blinden en slechtzienden en liggen ribbels om de verdere looprichting aan te geven."





Geen enkele winkel toegankelijk

Op de terugweg van de wandeling komt de redactie een rolstoelgebruiker tegen. Die ziet heel wat hindernissen. "De Grote Markt is destijds heraangelegd. Nu liggen er lompe sierkasseien", benadrukt Aarschottenaar Pierre Cesar. "De doorsteek van de Demervallei naar de Grote Markt is een steile klim. Geen enkele winkel is toegankelijk voor rolstoelen. Als je op café naar de wc moet heb je echt een probleem. Er is maar één toilet voor andersvaliden in de stad. Het stadhuis is pas heropend. De inkom wordt een draaideur. Ik veronderstel dat hier een mouw wordt aan gepast."





"Deze wandeling was één van de tien acties", zegt Karlien Vanpee van de dienst Welzijn. "Een eerste concreet werkpunt worden de parkeerplaatsen. Eind deze maand zullen er tien aangepast zijn voor andersvaliden."