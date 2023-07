Aantal bakkers bijna 45% gedaald in 10 jaar tijd: “Als pas afgestudeerde is het vrijwel onmogelijk om een bakkerij over te nemen”

Welke insecten leven in jouw buurt? Kijk hier op de interactie­ve kaart

Welke insecten kruipen of vliegen in jouw tuin of buurt? Dat is de vraag die HLN en Natuurpunt deze zomer willen beantwoorden, samen met jou. Tot 31 augustus kan je insecten melden via jouw smartphone, en op die manier kom je te weten in welke gemeentes welke insecten leven. Sinds begin juni zijn er al 200.000 insecten digitaal “gevangen”. Ontdek hieronder welke insecten in jouw gemeente zijn gespot.