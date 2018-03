Zwembad lokt bijna 100.000 bezoekers 15 maart 2018

Het zwembad van Aalter heeft vorig jaar bijna 100.000 zwemmers verwelkomd. Er werd afgeklopt op 96.652 bezoekers. "Het gaat om 47.704 publiekszwemmers, 19.820 leden van verenigingen en 29.128 schoolkinderen", zegt schepen van Sport Martine Bergez (CD&V). "We zien een opmerkelijke stijging van het aantal ochtendzwemmers. Maar liefst 3.828 vroege vogels trokken vorig jaar tussen 7.15 en 8.45 uur al baantjes. Dat is twaalf procent meer dan in 2016. Ook 's middags en tijdens de vakanties waren er meer zwemmers dan in 2016. Enkel tijdens het weekend was er een lichte daling."





Het zwembad van Aalter zal op zaterdag 17 maart uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12 uur, voor het Pacofeest, een organisatie van de Aalterse Zwemvereniging. (JSA)