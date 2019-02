Zware stalbrand in Buntelaere OSG JDG

23 februari 2019

15u41 0 Aalter Er heeft vandaag een zware stalbrand gewoed in Buntelaere, tussen Knesselare en Aalter. Niemand raakte gewond.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Zeker is dat er geen menselijke of dierlijke slachtoffers gevallen zijn bij het incident. In de stal zouden enkel meststoffen en hooi staan. Hoe dan ook is het voor de brandweer geen simpele klus om het vuur te doven. Ondertussen wordt er al urenlang geblust en nageblust. Het verkeer en nieuwsgierige voorbijgangers worden door de politie weggestuurd.