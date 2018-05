Zuster Rosa (102) overleden 15 mei 2018

De kloostergemeenschap van Lotenhulle bij Aalter is in rouw. De zusters van Onze Lieve Vrouw Presentatie hebben daar afscheid moeten nemen van zuster Rosa. Ze vierde begin deze maand nog haar 102de verjaardag, en was daarmee de oudste vrouwelijke inwoner van Aalter. Een groot feest was het toen niet, want zuster Rosa was al ziek. Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem bracht haar op 3 mei nog een laatste bezoekje.





Zuster Rosa werd geboren in Sint-Niklaas als Maria Lentacker. Zowat haar hele leven heeft ze in de school OLV Presentatie in Bornem gewerkt. Een kwarteeuw geleden kwam ze naar het klooster van Lotenhulle wonen. Het hele dorp kende haar als de zuster die vroeger elke dag door het dorp wandelde. "Zuster Rosa is altijd een voorbeeld gebleven. Nooit klagen, nooit moeilijk doen en altijd tevreden", zeggen haar medezusters. (JSA)